Tres personas atendidas tras el vuelco de un vehículo en el acceso al Carrizal de Ingenio

El accidente ocurrió de madrugada en la GC-1 dirección sur, sin que se registraran heridos graves

Tres personas atendidas tras el vuelco de un vehículo en el acceso al Carrizal de Ingenio / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un vehículo volcó esta madrugada en el carril de incorporación al Carrizal de Ingenio, a la altura de la autopista GC-1 en dirección sur. El accidente, que se produjo en torno a las 04:00 horas, movilizó a recursos de emergencia, incluidos bomberos, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de conservación de carreteras.

Según los primeros datos, las tres personas que viajaban en el vehículo (dos mujeres y un hombre) lograron salir del coche por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. Aunque el suceso provocó un aparatoso vuelco, ninguna de las personas implicadas revistió heridas de gravedad. Fueron atendidas en el lugar por personal sanitario del SUC y no fue necesario su traslado a centros hospitalarios.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se encargaron del control de riesgos en la zona, mientras que agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

También se desplazó al lugar personal de conservación de carreteras para revisar el estado del firme y colaborar en la normalización del tráfico.

El operativo se dio por finalizado en torno a las 05:05 horas, tras poco más de una hora de actuación. Las causas del vuelco están siendo investigadas, aunque no se descarta que las condiciones de la vía o la pérdida de control del vehículo hayan influido en el accidente.

