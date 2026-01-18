Vuelco en la GC-1: dos heridos trasladados al hospital en Las Palmas de Gran Canaria

Dos personas han resultado heridas este domingo, 18 de enero, en el vuelco de un vehículo en la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 2 en dirección sur, dentro del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. El suceso se produjo a las 11:58 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Los equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron en el lugar a un hombre de 66 años y a una mujer de 65, ambos con traumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizados, fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico a los Hospitales Universitarios San Roque Las Palmas de Gran Canaria.

Hasta la zona del incidente se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC, además de efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguraron la zona del accidente. La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.