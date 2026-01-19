Los 16.000 servicios de transporte adaptado de la Fundación Canaria de Atención a la Discapacidad serán bonificados con 50.000 para prorrogar su gratuidad en 2026

El transporte adaptado que ofrece la Fundación Canaria de Atención a las Personas con Discapacidad del Cabildo de Gran Canaria será bonificado con 50.000 euros para prorrogar un año más su gratuidad, tal como aprobó hoy la reunión del patronato presidido hoy por el consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, quien subrayó el objetivo de incrementar el número de usuarios de este servicio único en España en un centenar hasta alcanzar 1.300 personas, quienes también contarán con teatro inclusivo y senderismo adaptado a través de una partida de 90.000 euros.

Con un millón de euros de presupuesto, la Fundación culminó el año con la finalización de los procesos que permitieron completar la plantilla, de modo que cuenta con 10 conductores, dos administrativos, auxiliar administrativo, coordinadora y responsable de relaciones institucionales, el 74 por ciento con algún tipo de discapacidad y bajo la gerencia de Juan Francisco Trujillo, lo que permitirá aumentar el número de servicios, que 2025 se situaron en 16.119, hasta 20.000.

Uno de los objetivos para este 2026 es culminar la compra de vehículos de mayor capacidad, así como incorporar un tercero a través de la figura del renting, además de recepcionar la obra de adaptación de cocheras, vestuarios, sala de reuniones y aulas ejecutada en la sede de la Fundación por un importe de 300.000 euros, a lo que se suma la renovación de la señalética del edificio y los vehículos para adaptarla a las discapacidades tanto psíquicas como visuales, lo que incluye braille y colores adecuados para el daltonismo.

Asimismo, 2026 acogerá la celebración de las V Jornada Insular de Inserción Sociolaboral de Personas con Discapacidad (ISODIS) en coincidencia con el 20 aniversario de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, así como con la celebración en Gran Canaria del XX Congreso Nacional del CERMI.

Trujillo destacó la renovación de la uniformidad del personal, el material informático, tanto de teléfonos y tabletas para la comunicación de conductores y central, como los equipos informáticos, así como la puesta en marcha de contratos esenciales para el funcionamiento de la entidad como la sede electrónica, limpieza, asesoría fiscal, mantenimiento de vehículos y cámaras de los vehículos hasta completar la puesta al día de la Fundación, aparte de otros servicios externos para la organización de las IV Jornada ISODIS o la selección de personal para completar la plantilla con la ventaja de que ahora el ente cuenta con una lista de reserva.

La Fundación Canaria de Atención a la Discapacidad funciona todos los días del año de 7 a 22 horas, está destinada a personas que no pueden hacer uso del transporte regular, pueden solicitar el servicio que necesitan desde siete días antes hasta la víspera del transporte a las 13 horas, momento en el que comienza la organización y confirmación de las rutas para atender las peticiones, sean laborales, para acudir a centros de estudios, médicos, rehabilitación u ocio con el objetivo de lograr una integración real sin pérdida de oportunidades laborales, académicas o deportivas.