El Cabildo despliega 121 kilómetros de fibra óptica para mejorar las conexiones con centros estratégicos

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, celebrado este 19 de enero, ha aprobado el despliegue de más 121 kilómetros de fibra óptica en la Isla para mejorar las conexiones con centros estratégicos como el Cecopin (Centro de Coordinación Insular) y reforzar la red con municipios del norte y de medianías. Estas obras son fruto de un convenido firmado por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda de la Corporación Insular y la Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (Sodetegc) que abarca el periodo desde 2026 a 2032, con posibilidad de una prórroga única de hasta cuatro años

El acuerdo actualiza y sustituye al firmado en 2010, adaptándolo a la normativa vigente en materia de telecomunicaciones y régimen jurídico del sector público. Con este convenio, la Consejería de Obras Públicas autoriza a Sodetegc (empresa pública dependiente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria) a ocupar el dominio público viario para el despliegue, mantenimiento y explotación de la red, mientras que la sociedad asume la redacción de los proyectos técnicos, la dirección de obra, la ejecución de las infraestructuras y su posterior explotación.

El objetivo principal del convenio es extender una red troncal insular de telecomunicaciones que permita mejorar la conectividad entre municipios, garantizar la cobertura en zonas aisladas y reforzar servicios públicos estratégicos como la dotación a la red de carreteras de una infraestructura de telecomunicaciones, la seguridad vial, la protección civil, la gestión de emergencias, la salud pública y la investigación científica. La infraestructura también servirá para conectar centros de control de carreteras, hospitales, universidades, centros de investigación y dependencias del propio Cabildo.

Entre otros, el texto destaca «de innegable interés público» la ejecución de los despliegues de fibra óptica para conectar el futuro Centro de Control de Carreteras, en Agaete, así como conectar la red del Cabildo con un nuevo Centro de Procesamiento de Datos proyectado por la Corporación.

La planificación también prevé conexiones directas entre municipios del norte, centro y sur de la Isla, como Agaete, Gáldar, Santa María de Guía, Arucas, Firgas, Moya, Teror, Agüimes, Mogán y La Aldea de San Nicolás, reforzando la cohesión territorial y reduciendo la brecha digital en zonas tradicionalmente más aisladas. Además, el despliegue de la red permitirá la transmisión de datos en tiempo real relacionados con tráfico, seguridad vial, meteorología o incidencias.

Contra incendios forestales

En el Consejo de Gobierno también se aprobó el plan anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria 2026, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, con el objetivo de intensificar las medidas que ejecuta cada año para establecer una detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato en la Isla. El operativo estará activo durante todo el año, con refuerzos específicos en los periodos de mayor riesgo.

Entre las numerosas medidas, destacan la mayor cantidad de acciones de prevención sobre el terreno, como más quemas prescritas, mayores superficies destinadas al programa Gran Canaria Mosaico, el pastoreo controlado, los desbroces, claras, clareos y podas, el incremento de las actividades de concienciación y sensibilización de la ciudadanía, además de la consolidación de los recursos humanos y materiales especializados con los que cuenta el Cabildo para combatir los incendios forestales, según especifica en un comunicado.

Durante este 2026, el Cabildo implementará medidas preventivas en 2.076 hectáreas de la Isla y todas las actuaciones se incluyen en el Proyecto de Silvicultura Preventiva de la UOFF 2026-2035, actualmente en fase de aprobación y que engloba distintos tipos de actuaciones de gestión integral del territorio para crear un paisaje mosaico, es decir, un programa para promover la recuperación de paisajes diversos.

Para ello, cuentan con numerosos dispositivos, como las 36 cámaras del sistema integral de vigilancia forestal distribuidas en 23 puntos estratégicos que permiten vigilar en tiempo real cerca de dos tercios de la superficie de Gran Canaria. A este sistema se suma la vigilancia humana, con torres fijas en enclaves, además de patrullas móviles y vigilancia específica en épocas de riesgo alto. En cuanto a los medios humanos, el plan contempla el despliegue de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (UOFF), integrada por equipos helitransportados (Presas), brigadas forestales, agentes de Medio Ambiente, personal técnico, encargados de logística, almacenes y abastecimiento, así como gestores del Cecopin.