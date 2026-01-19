Un conductor, herido grave al perder el control de su turismo, caer cinco metros y volcar en Arinaga

Un hombre de 58 años se encuentra herido en estado grave tras perder el control de su turismo, caer por un desnivel de cinco metros y volcar en el polígono de Arinaga.

El accidente ha tenido lugar este lunes a las 18.28 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la salida de la vía de un turismo, posterior caída y vuelco. El coche quedó en el barranco de Arinaga.

A la zona se desplazaron de inmediato bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local de Agüimes y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al lugar, el conductor había salido por sus propios medios y los bomberos aseguraron el vehículo.

El personal del SUC le prestó asistencia y, tras estabilizarlo, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con diversos traumatismos de carácter grave. La Policía Local instruyó diligencias.