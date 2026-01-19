Un conductor, herido grave al perder el control de su turismo, caer cinco metros y volcar en Arinaga
La víctima sufre traumatismos al precipitarse con su coche al canal de Arinaga
Un hombre de 58 años se encuentra herido en estado grave tras perder el control de su turismo, caer por un desnivel de cinco metros y volcar en el polígono de Arinaga.
El accidente ha tenido lugar este lunes a las 18.28 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre la salida de la vía de un turismo, posterior caída y vuelco. El coche quedó en el barranco de Arinaga.
A la zona se desplazaron de inmediato bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Policía Local de Agüimes y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al lugar, el conductor había salido por sus propios medios y los bomberos aseguraron el vehículo.
El personal del SUC le prestó asistencia y, tras estabilizarlo, el herido fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria con diversos traumatismos de carácter grave. La Policía Local instruyó diligencias.
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
- Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
- Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
- Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas
- Arde un vehículo en la GC-1 y colapsa el tráfico dirección sur
- Cuando Gran Canaria se vuelve Springfield: Los Simpson recorren el sureste de Gran Canaria gracias a la IA