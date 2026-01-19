Daniel Rietti inaugura ‘Es una transformación’ en el Centro de Artes Plásticas

El Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario inaugura el jueves 22 de enero, a las 19.00 horas, la primera de las exposiciones individuales del nuevo año previstas en su programación con la obra del creador Daniel Rietti, quien presenta su última serie titulada Es una transformación.

Rietti capta con la lente de su cámara la fugacidad de las prácticas domésticas desde la subjetividad, pero con una esmerada y persistente atención que refleja su deseo de desafiar constantemente las convenciones tradicionales de la fotografía, incorporando diversos géneros a su obra, ya sean naturalezas muertas, el rigor de las formas arquitectónicas, el paisaje, retratos y fotografía documental.

Cada imagen suya es un fragmento recogido de la experiencia personal que revela la particular manera de mirar y habitar el mundo recolectando una belleza banal y contingente. Una belleza que pareciera pasar desapercibida engullida por la velocidad de nuestros días.

Visita guiada a la muestra

La citada muestra, que podrá contemplarse hasta el próximo 20 de febrero en el centro que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario en el número 8 de la calle Colón, en Vegueta, forma parte de la convocatoria de Proyectos Expositivos 2025-2026 y puede ser visitada de manera gratuita de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Daniel Rietti utiliza montajes no convencionales para crear redes de significados entre fotografías, objetos y documentación, que varían según los proyectos que acomete. Su archivo fotográfico, en constante expansión, combina imágenes de diferentes épocas, estableciendo nuevas conexiones simbólicas y visuales.

La obra se caracteriza por un enfoque colectivo, democrático e íntimo, donde ninguna imagen prevalece sobre otra y el espectador decide cómo interactuar con las piezas, permitiendo una lectura dinámica y personal.

El artista, que el día 29 de enero, a las 18:00 horas, dirige una visita guiada a su muestra denominada ‘Es una transformación’ para explicar al público cuál es su metodología de trabajo y sus intereses creativos, entiende que cada fotografía suya podría actuar a modo de autorretrato, ya que manifiesta claramente su paso por el mundo, experiencia vital y su singular perspectiva sobre lo que observa.