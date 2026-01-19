Detenido en Agüimes por un robo con fuerza en una estación de servicio tras una persecución nocturna

La Guardia Civil de Agüimes ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en una estación de servicio del municipio, en el sureste de Gran Canaria. La actuación policial se produjo tras una rápida intervención durante la madrugada del pasado 26 de diciembre, cuando saltó la alarma del establecimiento afectado.

La investigación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Agüimes, permitió esclarecer los hechos y reunir pruebas suficientes para poner al detenido a disposición judicial.

Aviso de alarma y huida de los sospechosos

Los hechos se iniciaron cuando la central operativa de la Guardia Civil recibió un aviso por la activación de una alarma en un establecimiento de servicios situado cerca de una vía de comunicación principal. Una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar y, al llegar, los agentes sorprendieron a dos individuos saliendo del local por una ventana.

Según constató la Guardia Civil, la ventana presentaba la reja metálica arrancada y el cristal completamente fracturado, signos evidentes de un acceso violento. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida a pie, adentrándose en una zona con abundante vegetación, lo que dio lugar a una persecución a contrarreloj.

Detención y primeros indicios del robo

Durante la huida, los agentes lograron interceptar a uno de los presuntos autores, procediendo a su detención en el lugar. El segundo implicado consiguió escapar, por lo que la investigación continúa abierta para su localización.

Tras asegurar la zona, se llevó a cabo una inspección ocular del interior del establecimiento. Los agentes confirmaron que los autores habían empleado herramientas contundentes para forzar el acceso y causar daños en el interior. En concreto, rompieron dos máquinas recreativas, de las que sustrajeron el dinero en efectivo de los cajetines de recaudación. Además del botín, el robo provocó importantes desperfectos materiales, tanto en las máquinas como en la estructura del local.

El vehículo, clave en la investigación

Una de las líneas fundamentales de la investigación se centró en la localización del vehículo utilizado para desplazarse hasta la estación de servicio. Los agentes identificaron un turismo estacionado en las inmediaciones de la calle El Balos, en Agüimes, que podría estar relacionado con los hechos.

Durante el registro del maletero del coche, la Guardia Civil halló diversas herramientas compatibles con las empleadas para forzar la entrada al establecimiento. A ello se sumó el visionado de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes confirmaron tanto el desarrollo del robo como la participación del detenido, que vestía ropa oscura y una gorra para dificultar su identificación.

Puesto a disposición judicial

Las diligencias instruidas por el Puesto Principal de Agüimes, junto con el detenido, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Telde. Tras las actuaciones judiciales iniciales, el arrestado fue puesto en libertad con cargos, a la espera de la celebración del juicio una vez concluyan las gestiones policiales.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y de los sistemas de alarma para una respuesta rápida ante este tipo de delitos.