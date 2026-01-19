Doce alumnos comienzan un nuevo curso en la Escuela de Apicultura para mantener vivo el oficio en Gran Canaria

Un total de 12 alumnas y alumnos comenzaron sus estudios en el nuevo curso de la Escuela de Apicultura del Cabildo de Gran Canaria, que tiene como principal objetivo la continuación de una actividad que estaba en riesgo de desaparición en la Isla.

El periodo lectivo está comprendido entre el 19 de enero y el 15 de julio de 2026 y en esta ocasión se van a impartir dos niveles de certificación, ambos con 290 horas de duración en el marco de un programa formativo elaborado en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Se trata de la octava edición del grado de Experto y Experta Universitaria en Apicultura, dirigido específicamente a personas licenciadas o graduadas, y de la segunda edición de la Certificación de Formación Específica en Apicultura Avanzada, una opción accesible para quienes cuenten con la ESO.

Las formaciones se desarrollarán en las instalaciones del Cabildo de Gran Canaria en la Escuela de Apicultura, en las proximidades de la Granja Agrícola Experimental, en Arucas.

Más de 300 explotaciones

En los últimos años, la apicultura en Gran Canaria ha crecido significativamente, con unas 330 explotaciones y cerca de 11.000 colmenas y la Escuela de Apicultura contribuye a asegurar el relevo generacional de esta actividad.

Paralelamente, la Consejería y la ULPGC desarrollan desde hace una década un plan de selección de la Abeja Negra Canaria, cuyo prototipo racial ha sido recientemente definido, marcando el primer paso hacia su reconocimiento como especie autóctona.