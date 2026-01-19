Guía busca una empresa para La Bodega, el santuario de los quesos de flor

El Ayuntamiento de Guía saca a concurso la explotación del Centro de Interpretación Turística La Bodega, que lleva cerrado desde el verano tras la marcha del anterior adjudicatario. La empresa debe garantizar la promoción de los quesos de flor con denominación de origen y artesanos.

La licitación llevada a cabo a través de la empresa pública municipal Sociedad de Promoción y Desarrollo de Santa María de Guía establece entre sus requisitos "disponer del personal necesario para garantizar la prestación de comercialización/degustación de los productos del sector primario con especial hincapié a los productos de la denominación de origen queso de flor, media flor y quesos de Guía", además de la oferta grancanaria.

400 euros

El concurso establece entre los requisitos básicos para los interesados un plan de actuación así como de conservación, mantenimiento y mejora del mobiliario, al tratarse de un establecimiento con una gran historia. A su vez, se valorará la existencia de acuerdos con productores locales de todo tipo de productos agroalimentarios. Y, en materia económica, el pago de un canon fijo mínimo de 400 euros al mes sin impuestos.

El contrato tiene una duración de tres años. Y se establece como horario de apertura de sábado a jueves 10 a 16 horas, y el jueves también de 18 a 00:00 horas, sábado de 18 a 00:00 horas, viernes de 10 a 00:00 horas.

El documento recoge que se tendrá en cuenta la inversión adicional propuesta por el licitador, que podría ser un factor diferenciador. Y el precio de cada degustación en caso de que la Sociedad Municipal decida realizar un acto en el lugar, fijado en ocho euros por comensal.

Como publicó este periódico, la emblemática Bodega de Chago ha sido un santuario del queso de flor de Guía y uno de los pocos lugares especializados en el producto estrella del municipio. La Bodega cerró sus puertas en verano, tras la decisión de la empresa concesionaria de echar el cierre.