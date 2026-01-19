El Hospital Doctor Negrín se sitúa entre los 25 mejores centros hospitalarios de España según el MRS

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se sitúa entre los 25 mejores centros hospitalarios de España y el primero de la comunidad autónoma de Canarias en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), correspondiente al año 2025, que ha evaluado a un centenar de hospitales públicos de las diferentes comunidades autónomas. El Hospital Doctor Negrín suma 4.242 puntos, alcanzando el puesto veinticinco, ascendiendo desde el puesto 53 en el que se situaba el hospital en 2024.

El director gerente del Hospital Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, junto al director médico, Benjamín Hurtado, y el subdirector de Calidad, Docencia, Investigación y Planificación Estratégica, Gorka Arcarazo, han recibido el galardón que les reconoce en el puesto 25 del MRS en un acto celebrado hoy en Madrid.

Estudio de la reputación de la sanidad española

El MRS es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. En esta undécima edición se han realizado 11.010 encuestas a especialistas, médicos de familia, directivos de empresas farmacéuticas, farmacéuticos hospitalarios, gerentes y directivos de hospitales, gestoras de enfermería, periodistas de información sanitaria, miembros de enfermería y asociaciones de pacientes, aumentando en casi un 24% las opiniones en relación con el año 2024. Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.

La Dirección Gerencia del Hospital Doctor Negrín tiene como población de referencia a los residentes mayores de catorce años de los municipios del centro-norte de la isla y de la zona norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, es centro de referencia para la Isla de Lanzarote en Neurocirugía, Cirugía Torácica, Hemodinámica, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Angiología y Cirugía Vascular; mientras que, para la provincia de Las Palmas, es centro de referencia en Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear (PET-TAC), Laboratorio de Virología, Cirugía Cardíaca del adulto, Atención Integral al paciente con Hemofilia, Tratamiento endovascular del Ictus hemorrágico, UCYR y UME.

Centro de referencia en Canarias

En lo que respecta a la comunidad autónoma de Canarias, el Hospital Doctor Negrín es centro de referencia en el trasplante alogénico de médula ósea, trasplante hematopoyético no emparentado, trasplante cardíaco, cirugía de la cardiopatía congénita del adulto, trasplante pulmonar, estimulación cerebral profunda, biología molecular, microscopia electrónica, radioterapia modalidad Cyberknife y Tratamiento de Ultrasonidos de Alta Intensidad (HIFU) para las enfermedades con trastornos del movimiento. Por otra parte, un total de 29 servicios del centro hospitalario disponen de acreditación o certificación de calidad.

El Hospital Doctor Negrín es el primer centro de atención especializada que ha recibido el reconocimiento como centro comprometido con la excelencia en cuidados BPSO (Guías de buenas prácticas); siendo, además, es el hospital de tercer nivel con menor lista de espera quirúrgica de la comunidad autónoma de Canarias y el primero en disponer de la Unidad Experiencia de Pacientes. El centro hospitalario ha renovado, recientemente, la certificación de huella de carbono que otorga AENOR.

Protonterapia

El centro trabaja en la creación del nuevo edificio de Terapias Avanzadas Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín que albergará la protonterapia y un ciclotrón, la puesta en marcha de un quirófano híbrido, la modernización, humanización y ampliación del área de Urgencias, la ampliación de espacios para hospitales de día, hospitalización a domicilio y Geriatría, así como la implantación de herramientas digitales en el seguimiento de pacientes crónicos mediante telemedicina, entre otros proyectos.