Julián, Saulo, Montiano, Luis, Hilda, Patricio, Fernando, Braulio, Ricardo…

Corrían los primeros años de la década de los ochenta del pasado siglo XX. Cuando mi maestro don Alfonso Armas Ayala, a la sazón director de Museos Insulares del Cabildo de Gran Canaria, tuvo una feliz idea: rememorar, una y otra vez, a través de la Casa-Museo León y Castillo, las figuras de los poetas que formaron la denominada Escuela Lírica de Telde: Julián Torón Navarro, Saulo Torón Navarro, Montiano Placeres Torón, Luis Báez Mayor, Hilda Zudán (María o Mirella Suárez López), Patricio Pérez Moreno, Fernando González Rodríguez, Braulio Guedes Santos y Ricardo Placeres Amador. Para ello debíamos potenciar el área literaria de nuestra institución museística, haciendo valer las más que atractivas personalidades de don Juan y don Fernando León y Castillo, ambos excelentes bibliófilos y lectores empedernidos. Los León y Castillo fueron asiduos a bibliotecas públicas y privadas, tanto en su Gran Canaria natal como en sus largos periodos de estancias estudiantiles y laborales, en la Villa y Corte. El dominio de la lengua latina y del francés les facilitaron sobremanera su acercamiento y disfrute de los clásicos y de los grandes prosistas y versistas de la antigua literatura de la ciudad eterna y su imperio, así como de la siempre renaciente cultura francesa. Otros idiomas, en los que eran menos diestros, tales como el inglés, el alemán, el italiano y el portugués, no se quedaron al margen del interés leonístico por aprender las culturas de otros lares.

Se daba la feliz circunstancia de que uno de los dos edificios que conformaban la Casa-Museo había sido el hogar familiar de Montiano, el poeta y dramaturgo, en cuyo despacho se gestara la famosa tertulia político-literaria que tantos buenos frutos dio a la Ciudad, a la Isla, al Archipiélago y por ende a la Cultura Hispana toda.

Se cuentan por lustros la plena integración de este museo teldense en A.C.A.M.F.E., Asociación de Casas-Museos y Fundaciones de Escritores de España y Portugal, en cuyo seno viene desarrollando una gran y comprometida labor en pro de la literatura, basando la misma en el conocimiento y divulgación de los poetas teldenses de antes y de ahora. Nuestra presencia en esa Asociación Internacional con proyección iberoamericana y europea se vio premiada ostentando la presidencia de la misma por un largo espacio de tiempo, casi diez años.

El proyecto literario de la Casa-Museo León y Castillo no ha parado de crecer y desde aquellos, ahora lejanos años ochenta, cientos de actividades de toda índole han venido a colmar las inquietudes de muchos de nuestros usuarios. Así, repetimos una y otra vez las mismas tertulias , que Montiano y otros realizaron en fechas aún más lejanas, años veinte y treinta del pasado siglo. Animadas por personalidades de gran valía como es el caso del profesor filólogo don Francisco Torres Gutiérrez, quien a sus magistrales clases de Historia de la Literatura las tituló Café con L y Los Placeres de Montiano, reuniones de amantes de Las Letras, tanto en versos como en prosa.

Un día el profesor Torres Gutiérrez tuvo una bellísima idea: Sacar la Poesía a la calle y, para ello colocar grandes paneles sobre los blancos tapiales del Barrio Conventual de San Francisco. Así, los diferentes miembros de la Escuela Lírica de Telde tomaban vida por unos días, ya que en las rúas empedradas de ese armonioso recinto histórico se podían oír de nuevo en alta voz sus pensamientos… Plaza del Convento, Calle de San Francisco, Trescasa (Trescasas), Carreñas, Altozano, Portería… y Plaza de Los Romeros fueron los parajes entonces elegidos. Y este año que acaba, nosotros, el pasado día 30 de octubre, martes, concretamente a las 20 horas repetimos la liturgia, invitando a todos los teldenses y foráneos que nos visitaban a participar en esta Fiesta de la Poesía, en donde poetas actuales (Guadalupe Santa Suárez, Julio Pérez Tejera, Pino Monzón Padrón, Olga Chulani, Badwani, Mari Paz Monzón González y Jesús Ruíz Mesa leyeron a aquellos que hicieron a Telde el Parnaso de la poesía insular.

Más de cien personas, acompañadas por las autoridades locales, léase el Sr. Alcalde-Presidente, muchos de los ediles que conforman el Pleno Municipal y nuestra siempre admirada Banda Municipal de Música, volvimos un año más, a hacernos eco de aquellos versos intimistas que caracterizaron a nuestros más preclaros poetas.