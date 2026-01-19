Las lluvias del fin de semana benefician a las medianías y dejan 94 litros en Valleseco en tres días

Las lluvias premiaron con creces a las medianías de Gran Canaria durante el fin de semana, especialmente al municipio de Valleseco, donde se recogieron 94 litros por metro cuadrado a lo largo de los tres días, convirtiéndose en el punto con mayor precipitación de toda la isla. Le siguió Teror, con 84 litros por metro cuadrado, y la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) denominada San Mateo —aunque situada en Los Llanos de la Pez—, donde se registraron 77 litros por metro cuadrado. En cambio, este lunes en esta última solo han caído 7,6 litros y otros 3,6 más en Tejeda.

Aunque estas fueron las zonas de la isla donde más lluvia se acumuló, en el norte de Gran Canaria las precipitaciones también se dejaron sentir con cierta intensidad. En Arucas se registraron 18,2 litros por metro cuadrado a lo largo de los tres días, mientras que en La Suerte Alta, en el municipio de Agaete, se alcanzaron los 20,6 litros por metro cuadrado.

En cambio, en el sur de la isla no llegó a caer ni una sola gota, pese a que la previsión inicial de la Aemet para el fin de semana pasado apuntaba a la posibilidad de chubascos. Aun así, durante las tardes de ambos días predominaron los cielos nubosos en la zona pero sin ninguna precipitación.

Sin avisos para los próximos días

La Aemet ha desactivado tras el fin de semana los avisos amarillos en todo el Archipiélago, que se mantenían activos por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y por olas que alcanzaron los cinco metros de altura. Como consecuencia de estos fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en los municipios de las medianías, los ayuntamientos de Vega de San Mateo y Teror han llevado a cabo labores de limpieza en diversas vías y caminos, además de intervenir por desprendimientos de muros registrados en distintos barrios de ambos municipios.

Una de las calles de San Mateo sufre un desprendimiento tras las lluvias del fin de semana / LP/DLP

Asimismo, también se han desarrollado trabajos en Las Palmas de Gran Canaria, donde el servicio municipal de limpieza está llevando a cabo labores de saneamiento en distintos barrios de la capital, así como la retirada de restos áridos que se habían desplazado debido a la intensidad de las precipitaciones registradas en los últimos días.

Este lunes los chubascos apenas se han dejado notar en Gran Canaria. En comparación con los días anteriores las precipitaciones han sido muy escasas y, hasta las 19:30 horas, solo se habían registrado 7,4 litros por metro cuadrado en la estación de Vega de San Mateo y 3,6 litros por metro cuadrado en Tejeda. En el resto de la isla las lluvias han sido prácticamente inexistentes y, en la mayor parte de los municipios, han predominado los cielos despejados a lo largo de la jornada.

Tiempo para este miércoles

A partir de este martes los días lluviosos darán paso a cielos más despejados y a un ligero aumento de las temperaturas máximas, que en la capital y en el sur de Gran Canaria podrían alcanzar los 22 °C durante las horas del mediodía. No obstante, en el norte de Lanzarote y Fuerteventura podrían registrarse algunas precipitaciones débiles a lo largo de la jornada. El viento seguirá presente, aunque con menor intensidad que en días anteriores. Las rachas más fuertes se prevén en las vertientes noroeste y suroeste de Gran Canaria, con picos de hasta 25 km/h.

El próximo miércoles la situación en la isla será similar. En el norte predominarán los cielos nubosos con alguna precipitación en las horas de la madrugada, que luego se irán abriendo con unos claros con el paso de la jornada. Las temperaturas no sufrirán cambios con respecto al día anterior y el viento volverá a soplar con un poco de fuerza del noroeste.