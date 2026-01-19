La Asociación Vecinal El Gofio recupera su local social en Ingenio tras concluir su reforma

El local social de Cuesta Caballero en la Villa de Ingenio reabrió sus puertas después de concluir las obras de rehabilitación y ampliación con el que el inmueble ha mejorado su accesibilidad y funcionalidad para acoger todo tipo de actividades.

El edificio pasa de contar con una sola planta, cuya superficie se amplió, a disponer de dos niveles, conectados mediante escaleras y ascensor. El nuevo local incluye vestíbulo de entrada, salas polivalentes, despachos, almacenes y tres aseos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida y personas ostomizadas. La intervención incorpora también mejoras en accesibilidad, aislamiento térmico y acústico, iluminación LED, sistema de seguridad y protección contra robos, además de mobiliario y equipamiento. La inversión total de la obra ascendió a 414.000 euros, financiados en un 85% con fondos FEDER y en un 15% con aportación municipal.

Un espacio para los vecinos de Cuesta Caballero

Durante el acto inaugural, en el que se le hacía entrega de las llaves a la Asociación Vecinal El Gofio, la alcaldesa, Vanesa Martín, puso en valor la importancia de esta reapertura para el barrio y para su tejido social. «Hoy es un día para celebrar, porque las personas que viven en Cuesta Caballero no contaban con una asociación vecinal, un espacio donde poder reunirse. Desde hoy esto ya es una realidad. Ya es un hecho que la Asociación Vecinal El Gofio inaugura su local social», comentó.

Aspecto del local social de Cuesta Caballero tras su reforma. / LP/DLP

En la misma línea, la concejala de Participación Ciudadana, Saro Viera, destacó el esfuerzo colectivo que ha hecho posible la culminación del proyecto y explicó que «por fin la asociación vecinal vuelve a estar en Cuesta Caballero, abierta al vecindario y preparada para acoger cursos, encuentros y actividades». Añadió que el proceso no estuvo exento de dificultades. «Hemos tenido algunos problemas con la luz y después con el ascensor, pero bueno, poco a poco se han ido solventando. Gracias al trabajo coordinado, hoy este espacio es una realidad para el disfrute de todo el barrio», manifestó.

«Necesitábamos el local para dinamizar el barrio»

Desde la Asociación Vecinal El Gofio, Juan José Suárez Melián, colaborador del colectivo, valoró muy positivamente esta apertura, comentando que «necesitábamos el local social para dinamizar el barrio que estaba falto de actividades. Llevábamos tiempo solicitándolo y ha tenido ya su respuesta. Han finalizado la obra, permitiendo que hoy estemos inaugurando este local social».

Coincidiendo con la reapertura del local social y la inauguración de un parque anexo, la asociación vecinal ya trabaja en la programación de talleres y actividades, con especial atención a la infancia, con el objetivo de revitalizar la vida social y comunitaria de Cuesta Caballero.