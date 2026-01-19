Peregrinación, festivales y música: así serán las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Candelaria en Moya

La Villa de Moya rinde homenaje a su patrona, Nuestra Señora de Candelaria, con una programación religiosa y cívico-cultural que se desarrollará desde finales de enero hasta comienzos de febrero, consolidando estas fiestas como una de las citas más significativas por su valor religioso, cultural y social.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, ha destacado que “las fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria son una oportunidad para reforzar nuestra identidad, para encontrarnos y para seguir apostando por una oferta cultural accesible y de calidad para todas las edades”. En este sentido, subrayó que el programa “refleja el compromiso del Ayuntamiento con la cultura, la tradición y la participación ciudadana, unido a la solemnidad de actos como la procesión de las candelas o la procesión”.

Inauguración

La programación cívico - cultural dará comienzo el martes 27 de enero con la inauguración, a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura, de la exposición ‘Vestimenta Tradicional Canaria en el siglo XVIII. Un paseo por los municipios de Gran Canaria hasta 1851’, organizada por la Asociación Cultural de Etnografía y Danza Canaria Dragos y Laurel. La muestra propone un recorrido histórico por la indumentaria tradicional como elemento clave del patrimonio cultural canario. Una puesta en valor de las tradiciones que se une al espectáculo músico - teatral ‘Historia de un romance’, a cargo de la Agrupación Folclórica Guadalupe y que cuenta con la colaboración de Dragos y Laurel, que representa un viaje musical por los amores de antaño y por tantas historias que se guardan en el corazón y no se olvidan.

El concejal de Festejos y Cultura, Octavio Suárez, señaló que “hemos diseñado una programación variada y equilibrada, que combina tradición, con actuaciones y espacios de convivencia, pensando en todos los públicos. Además, contamos con la implicación de colectivos culturales del municipio que enriquecen nuestras fiestas”.

Peregrinación

Una tradición es la peregrinación honor a Nuestra Señora de Candelaria que se celebra el sábado 7 de febrero siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, que saldrá desde Fontanales hasta el casco de Moya. A lo que se suma una tarde de disfrute en el parque Pico Lomito con el ‘Concierto La Candelaria 2026’, con ‘The Papas and The Mojo’, DJ Aythami y Una más. Las fiestas llegarán a su fin el domingo 8 de febrero con la función solemne en honor a Nuestra Señora de Candelaria y la procesión por las calles del casco acompañada de la Agrupación Musical Cumbres y Costas.