El sector pesquero de Mogán se manifiesta contra la nueva norma europea sobre capturas

Los pescadores de las Cofradías de Arguineguín y Playa de Mogán celebraron una concentración en el muelle de Arguineguín para mostrar su disconformidad con la aplicación del nuevo reglamento de control de capturas aprobado por la Unión Europea, en vigor desde el pasado 10 de enero.

Los pescadores de las dos cofradías moganeras, al igual que las del resto de la isla, también con representación en la concentración, consideran inviable poder cumplir con esta normativa, que no solo es mucho más exigente que la anterior, sino que se aplica de forma generalizada a todas las flotas artesanales, sin tener en cuenta sus características y la realidad diaria del sector, según denuncian.

Registro de capturas y peso desde el primer kilo

La norma obliga a los pescadores a anotar las capturas y registrar el peso de todas las especies desde el primer kilo, mientras que antes solo se exigía anotar el peso de aquellos peces de más de 50. Las embarcaciones de entre 10 y 12 metros de eslora deben hacerlo en formato físico o telemático, mientras que los que superen esta medida tendrán que hacerlo exclusivamente a través del Diario Electrónico de A bordo (DEA). Además, solo se permite un margen de error del 20% en especies de no más de 100 kilos y de un 10% para el resto, aspecto que también preocupa a los pescadores, dado que hasta en las capturas más pequeñas, una equivocación en el cálculo puede conllevar multas de 3.000 euros.

A todo ello se suma que se deben notificar las entradas a puerto con las capturas ya registradas cuatro horas antes. Esto, aseguran los pescadores, es «totalmente imposible de cumplir», ya que en muchos casos las flotas faenan a una distancia corta de los puertos. «Es una vergüenza que los barcos que no hacen ni cuatro horas de mar tengan que estar esperando después de capturar cuatro horas para poder regresar a puerto. Eso sí que ya no sería pescado de kilómetro cero», apunta el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, Jesús Vega.

«Al final nos quedaremos sin flota artesanal»

El Ayuntamiento de Mogán trasladó su apoyo al sector y reconoció que esta nueva legislación, junto a otras imposiciones normativas y burocráticas, «suponen una amenaza para la supervivencia del sector pesquero artesanal». La alcaldesa, Onalia Bueno, declaró que «al final nos quedaremos sin flota artesanal y solo permanecerán los grandes actores» y recalcó que el Consistorio respaldará siempre a los pescadores en su lucha. «Allí donde sea necesario movilizarnos o presentar reivindicaciones, nuestro compromiso es firme», manifestó.