La Reserva Natural de Guguy, declarada Kilómetro Cero de los sebadales, cardonales y tabaibales del Corredor Biológico Mundial

El Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, ha declarado la Reserva Natural Especial de Guguy, también conocida como Güigüi, como Kilómetro Cero Mundial de los sebadales, cardonales y tabaibales, una iniciativa internacional que conecta hábitats terrestres y marinos para la conservación de la biodiversidad, según ha informado este lunes la Corporación insular en un comunicado. La declaración Kilómetro Cero Mundial es un reconocimiento oficial al valor ecológico de estos espacios naturales, tanto por sus especies de fauna y flora como por las políticas de conservación que se desarrollan.

Las investigaciones se coordinan con los miembros del Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial junto a universidades que forman parte de su junta directiva, como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del IUSA, QUIMA del Instituto de Oceanografía y Cambio Global y el Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA).

Reserva Natural de Guguy. / LP/DLP

Asimismo, los trabajos científicos que respaldan este nombramiento han sido liderados por el doctor Ricardo Haroun Tabraue, desde el Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, y apoyados por los informes del doctor Pedro Sosa Henríquez, para la propuesta del Parque Nacional de Guguy.

Gran Canaria refuerza su compromiso con la biodiversidad a través del Corredor Biológico Mundial

El consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía, Raúl García Brink, afirma que esta designación "refuerza el compromiso de Gran Canaria con la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres y sirve para ubicar a la isla a nivel mundial como referente por sus espacios naturales". Por su parte, el presidente del Comité Internacional de Corredor Biológico Mundial, Jorge Extramiana Salillas, señala que "reconocer a Guguy como Kilómetro Cero Mundial supone un paso estratégico en la preservación del Atlántico"

El Cabildo de Gran Canaria forma parte del Corredor Biológico Mundial desde el 15 de diciembre de 2021, reforzando su compromiso con la protección de la biodiversidad y los ecosistemas singulares del archipiélago El Corredor enlaza ecosistemas terrestres y marinos en los cinco continentes, facilitando que las especies puedan reproducirse, alimentarse, mantener su diversidad genética y evitar la extinción por aislamiento.

En Canarias, la iniciativa abarca ya todas las islas excepto La Palma, con la que se mantienen contactos oficiales para su integración. A nivel regional, se han establecido otros Kilómetros Cero por especies o características emblemáticas, como los zifios en El Hierro, la laurisilva en La Gomera, los endemismos vegetales de Anaga (Tenerife), el coral negro en Lanzarote y Ajuy en Fuerteventura.