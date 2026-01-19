Parece un restaurante de Nápoles o Roma, pero está en Gran Canaria: así es el nuevo buffet libre de pizza y pasta que acaba de abrir en la capital

Los amantes de la cocina italiana están de enhorabuena, porque tienen un nuevo lugar al que ir a comer en Las Palmas de Gran Canaria. En el centro comercial El Muelle ha abierto nuevo restaurante de inspiración mediterránea que ofrece la posibilidad de comer de manera ilimitada gracias a su buffet libre, un formato que ya ha triunfado en numerosas ciudades de España y que ahora desembarca en la capital grancanaria.

Desde pizzas y pasta sin límite hasta canelones tradicionales y más de 150 platos diferentes, así es la propuesta gastronómica de Muerde la Pasta, el buffet libre de cocina mediterránea que aterriza en la isla con una imagen completamente renovada.

Así es el restaurante 'Muerde la Pasta' que ha abierto en el CC El Muelle / Muerde la Pasta

El establecimiento destaca por su impresionante lineal de 40 metros, donde los clientes pueden prepararse ensaladas al gusto, además de encontrar platos de pescado y otras especialidades para todos los paladares.

El buffet causa furor desde su apertura

La apertura de este establecimiento, situado en la tercera planta del Centro Comercial El Muelle, tuvo lugar hace apenas unos días y desató una gran expectación, con largas colas desde primera hora. Los organizadores hicieron una promoción especial, en la que los 50 primeros clientes comían gratis y los 100 siguientes obtenían una comida para otro día.

El nuevo buffet ofrece una amplia variedad de platos y destaca por permitir que cada comensal personalice sus recetas a su gusto, uno de los grandes atractivos del local.

Las más de 150 recetas de inspiración mediterránea tienen: pastas largas y rellenas, pizzas saladas y dulces hechas al horno, carnes, pescados, gratinados, focaccias, ensaladas personalizables y una extensa selección de postres. También se pueden encontrar pizzas dulces como la de oreo.

Precios del buffet Muerde la Pasta

Los precios varían según el día y el turno, convirtiéndose en una opción accesible entre semana:

Bufé mediodía (lunes a viernes laborables) : 14,95 €

: 14,95 € Bufé noches (lunes a jueves): 10,95 €

10,95 € Bufé fin de semana: 18,95 €

18,95 € Sábados mediodía y festivos : 19,95 €

19,95 € Domingo noche 'Todo Pizza': 9,95 €

El modelo de negocio es muy claro, un buffet todo incluido, con bebidas y café de primeras marcas, a precio cerrado. El local cuenta con 865 metros cuadrados, capacidad para 285 clientes y ha generado 36 puestos de trabajo.

La nueva imagen de la marca apuesta por un diseño inspirado en una casa italiana, con una estética moderna, luminosa y acogedora.

Desde la empresa han destacado que la llegada de Muerde la Pasta a Las Palmas de Gran Canaria marca el inicio de su expansión en el archipiélago, sin descartar que puedan abrir más locales, y refuerza la oferta gastronómica del entorno del CC El Muelle.