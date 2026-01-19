Santa Lucía busca recuperar 1.663 hectáreas sin cultivar: así es plan para llevar agua a todo el municipio gracias al proyecto Salto de Chira

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana busca recuperar para el uso agrícola la mayor parte de las 2.200,6 hectáreas cultivables de las que dispone el municipio, de las que aprovecha tan solo 575,6 hectáreas en la actualidad. Para ello, el Consistorio prevé la instalación de una canalización de titularidad municipal desde Pozo Izquierdo que permita en la zona alta hacer uso del agua de la impulsión del Salto de Chira, lo que aseguraría una aportación hídrica durante todo el año.

La intención del proyecto es garantizar agua de riego a todo el municipio que permita recuperar acuíferos, galerías y nacientes reduciendo su estrés hídrico. En una segunda fase, el acuerdo del Ayuntamiento con el Consejo Insular de Aguas (CIA) contempla la construcción de un embalse junto a los depósitos municipales de la zona alta que sirva como punto de recogida de agua para bomberos y helicópteros en caso de incendios, todo ello para dotar de un recurso que no existe a las medianías santaluceñas y sirva de apoyo a la zona de la cumbre.

Más de 1.600 hectáreas sin cultivar

El estudio previo, titulado 'Análisis de la Superficie Agrícola y Estudio de los Recursos Hídricos', realizado por el ingeniero agrícola Fabio Quintero, fue presentado a los agricultores del municipio la pasada semana. En sus conclusiones determina que 1.663 hectáreas agrícolas de Santa Lucía de Tirajana están sin cultivar. Y de las 575,6 en uso, la mayoría, 455,47, se sitúan en la parte baja, donde predominan los cultivos de plátano, tomate, papaya, pepino, melón y sandía, con un tamaño medio por parcela que van desde los 6.489 metros cuadrados de melón y sandía hasta los 23.751 metros cuadrados de media de una finca de plataneras.

Estos datos contrastan con los cultivos más utilizados en la zona alta, donde destacan los olivos, cítricos, viñas, frutales templados y papas, con un tamaño medio por parcela que va desde los 571 metros cuadrados de los frutales hasta los 1.062 metros cuadrados de las fincas de olivos. Las áreas de El Morisco - Fiallo- Taidía, Rosiana, El Mundillo, El Valle - El Parralillo, Parral Grande, El Ingenio, La Sorrueda - La Fortaleza y Gurriete suman 120,13 hectáreas cultivadas, con unas necesidades hídricas teóricas que suman un total de 600.882 metros cúbicos de agua al año.

José Miguel Vera, concejal de Aguas de Santa Lucía; Francisco García, alcalde; y José Juan Pérez, director insular de Seguridad Hídrica. / LP/DLP

«Nos ayudaría a que la gente invirtiese y quisiera trabajar más zonas de cultivo»

«La posibilidad de tener más agua en esa parte del municipio nos ayudaría a que la gente invirtiese y quisiera trabajar más zonas de cultivo», detalla el concejal de Aguas de Santa Lucía de Tirajana, José Miguel Vera. «Tenemos la suerte por cercanía de ser la primera comarca que se beneficiaría del Salto de Chira en la isla, por eso queremos hacer una canalización de agua desalada paralela a la existente desde Pozo Izquierdo para tener siempre la seguridad de contar con una aportación de agua en la zona alta, ya que en las canalizaciones actuales son de diferentes heredades y propietarios», añade. «El estudio es la primera fase de un proyecto con el que estamos trabajando junto al Consejo Insular de Aguas, que nos pedían en primer lugar saber las necesidades hídricas para el riego en la zona alta», concluye.