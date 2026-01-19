Santa Lucía presenta la radiografía el estado del campo y de los recursos hídricos del municipio

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana presentó el informe técnico 'Análisis de la Superficie Agrícola y Estudio de los Recursos Hídricos', un documento estratégico que radiografía el estado actual del suelo cultivable y de los recursos hídricos del municipio con la intención de mejorar las infraestructuras hidráulicas y la conservación del entorno rural del municipio.

Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar una radiografía actualizada de la situación del campo santaluceño para detectar las áreas en retroceso, las dificultades para el riego y la presión sobre los recursos hídricos. Sus principales beneficiarios serán los agricultores del municipio, comunidades de regantes y las áreas técnicas municipales, que podrán diseñar políticas más efectivas para la reactivación agrícola y la sostenibilidad medioambiental.

«El agua es fundamental para las zonas rurales»

El estudio, elaborado por el ingeniero agrícola Fabio Quintero y ha contado con la financiación de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, fue presentado en el Ayuntamiento en un acto en el que estuvieron presentes agricultores y miembros de las comunidades de regantes. Durante el acto, el alcalde, Francisco García, manifestó que «el agua es fundamental para el mantenimiento de las zonas rurales, y por eso estamos trabajando conjuntamente con el Consejo Insular de Aguas para mejorar las redes que hay en la zona alta y garantizar el abastecimiento para la agricultura».

El concejal de Aguas, José Miguel Vera, expuso que «disponer de esta información es clave para planificar nuevas infraestructuras hidráulicas, optimizar el uso del agua y adaptarnos a escenarios de escasez cada vez más frecuentes». El acto también contó con la presencia del Director Insular de Seguridad Hídrica, José Juan Pérez, quien destacó que «la colaboración entre administraciones permite desarrollar diagnósticos eficaces que se traduzcan en soluciones reales para los territorios más necesitados de inversión hídrica».