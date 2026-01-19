Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será el escenario del Carnaval de Gáldar 2026: piratas, tecnología 8K y grandes conciertos

El montaje contará con 320 metros cuadrados y acogerá actuaciones como Efecto Pasillo y la Original Sonora Dinamita

Escenario del carnaval de Gáldar del año 2026

Escenario del carnaval de Gáldar del año 2026 / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar ya trabaja en el escenario que acogerá las principales galas y conciertos del Carnaval 2026, que este año se celebrará bajo la alegoría “Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido”. El montaje, que volverá a ubicarse en el Recinto Cultural La Quinta, promete convertirse en uno de los más espectaculares de las fiestas.

El diseño de la escenografía y el contenido audiovisual corre a cargo de Daniel Suárez, mientras que la iluminación ha sido concebida por Daniel González. El escenario recreará un universo pirata inspirado en grutas donde se ocultaban tesoros, murallas defensivas y cañones, transportando al público a un ambiente de aventuras y leyendas marinas.

320 metros cuadrados de escenario

Las dimensiones del escenario alcanzarán los 14 metros de altura, con 32 metros de boca y una superficie superior a los 320 metros cuadrados. El despliegue técnico incluirá 100 aparatos móviles de iluminación, pantallas de vídeo en 8K y pantallas LED de última generación, que se estrenan en Gáldar. Gracias a esta tecnología será posible recrear escenas como montañas de monedas de oro, joyas, banderas piratas, fortines y cañones, en un atractivo juego de luz e imágenes que convertirá este espacio en uno de los grandes reclamos del Carnaval.

Noticias relacionadas y más

Mientras se ultiman los detalles del programa completo, ya se han confirmado algunos de los artistas que pasarán por el escenario de La Quinta. Entre ellos destaca Efecto Pasillo, que actuará el sábado 7 de febrero a partir de las 23:30 horas, tras la celebración de la Gala Drag Queen 2026, prevista para ese mismo día desde las 21:00 horas.

