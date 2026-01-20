Detenido en Gran Canaria un hombre por prostitución de menores tras captar a una adolescente por redes sociales

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Gran Canaria como presunto autor de un delito de prostitución de menores, en el marco de una investigación desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Las Palmas.

La investigación se inició a finales del pasado año, tras detectarse la situación de una menor de 14 años, tutelada en un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria, que habría sido captada por el detenido a través de redes sociales. Según las pesquisas policiales, el hombre habría establecido contacto con la adolescente mediante estas plataformas hasta lograr un primer encuentro presencial a comienzos de 2026.

Durante ese primer contacto, se habrían producido conductas de carácter sexual sin el consentimiento de la menor, continuando posteriormente la relación a través de comunicaciones digitales. La investigación apunta a que se produjeron hasta seis encuentros más en el domicilio del sospechoso, situado en la localidad de Vecindario.

Tras reunir indicios suficientes, los agentes procedieron a la detención del investigado el pasado 15 de enero y solicitaron autorización judicial para realizar un registro en su vivienda. En el operativo se intervinieron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador de sobremesa, un portátil, cuatro discos duros, dos tabletas y dos teléfonos móviles, que están siendo analizados para esclarecer completamente los hechos.

La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del detenido tras su puesta a disposición judicial. La investigación permanece abierta para determinar si existen más víctimas y comprobar si el arrestado pudiera estar relacionado con otros delitos similares.

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa relacionada con la explotación de menores y se subraya la necesidad de extremar la vigilancia en el uso de redes sociales por parte de menores de edad.