Detenidos en Alicante por una estafa de inversiones de más de 200.000 euros a una mujer de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos varones, de 22 y 36 años, acusados de participar en una estafa de más de 200.000 euros cometida contra una mujer residente en Las Palmas de Gran Canaria, a la que convencieron para invertir en supuestas plataformas financieras fraudulentas.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien explicó a los agentes que había accedido a un anuncio en redes sociales donde se promocionaban inversiones con altas rentabilidades, supuestamente respaldadas por figuras conocidas del mundo empresarial y financiero. Tras facilitar su número de teléfono, fue contactada por un individuo que la convenció de que se trataba de una oportunidad segura y legítima.

Engañada por la apariencia de fiabilidad del anuncio y las garantías prometidas, la mujer llegó a realizar hasta diez transferencias bancarias a cuentas distintas, por un total de casi 206.000 euros. Con el tiempo, al no obtener resultados ni recuperar su dinero, comprobó que se trataba de un fraude.

Las pesquisas policiales revelaron que los fondos fueron repartidos entre varias cuentas bancarias pertenecientes al menos a cuatro personas. Una de ellas, un hombre de 36 años, fue localizado en Alicante. En su cuenta había recibido 78.000 euros procedentes de la estafa, por lo que fue arrestado como presunto autor de un delito de estafa.

Durante el seguimiento posterior, los agentes lo sorprendieron cuando iba a entregar 39.000 euros en efectivo a un segundo implicado, de 22 años, quien también fue detenido. Según las investigaciones, este último habría captado al primero bajo la promesa de un negocio beneficioso, actuando como supuesto receptor de fondos, una práctica conocida como “mula” bancaria.

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia en Alicante, mientras la investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a otros posibles implicados en la red.

Recomendaciones de la Policía Nacional

Desde la Policía Nacional se alerta sobre el aumento de fraudes vinculados a inversiones ficticias y la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial (IA) para dar apariencia de veracidad a los anuncios. En muchos casos, los delincuentes suplantan la identidad de personas famosas para generar confianza en sus víctimas.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier plataforma desconocida que prometa beneficios inmediatos o extraordinarios, y verificar siempre la legitimidad de las empresas antes de realizar cualquier tipo de inversión.