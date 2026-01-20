¿Dónde donar sangre esta semana en Canarias?

El municipio de Ingenio acoge esta semana una nueva campaña de donación de sangre promovida por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS). La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la donación y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar con este gesto solidario al menos dos veces al año.

Durante toda la semana, desde el lunes hasta el viernes, el SCS desplegará dos unidades móviles en ubicaciones estratégicas del municipio:

Avenida Carlos V , junto a la Oficina de Atención al Ciudadano:

, junto a la Oficina de Atención al Ciudadano: Horario: de 9:15 a 13:30 y de 15:15 a 20:30 horas.

Plaza de La Candelaria :

: Lunes: de 16:15 a 20:30 horas

Martes: de 9:15 a 13:30 horas

Miércoles: de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas

Este dispositivo móvil permite una mayor flexibilidad a los donantes, facilitando la participación sin necesidad de desplazarse a centros hospitalarios. Con esta estrategia de cercanía, el SCS espera incrementar la participación ciudadana y garantizar los niveles óptimos de hemoderivados en los hospitales públicos de Canarias.

Donar sangre: un acto vital que salva vidas

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia subraya que la donación de sangre es una necesidad constante, ya que la sangre no se puede fabricar y tiene una vida útil limitada. Cada donación puede salvar hasta tres vidas, por lo que la regularidad en el acto de donar es clave para mantener abastecidos los bancos de sangre del archipiélago.

La institución recuerda que la participación ideal es donar dos o tres veces al año, especialmente en momentos críticos como festivos o vacaciones, cuando suele disminuir la afluencia de donantes.

Para poder donar sangre es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 65 años (hasta 60 si es la primera donación).

(hasta 60 si es la primera donación). Pesar más de 50 kilos .

. Estar en buen estado de salud general .

. No estar embarazada.

Antes de la extracción, se realiza una breve entrevista y revisión médica para garantizar la seguridad del donante y del receptor. En caso de duda, se puede contactar con el teléfono gratuito del SCS: 900 234 061.

Puntos fijos de donación en Gran Canaria

Además de los dispositivos móviles en Ingenio, existen varios puntos fijos a los que la población puede acudir durante todo el año sin necesidad de cita previa:

Las Palmas de Gran Canaria :

: Calle Alfonso XIII, 4

Horario: de 8:15 a 21:00 horas

Cuenta con vado para donantes

Santa Lucía de Tirajana :

: Anexo del Centro de Salud de Vecindario

Lunes: 9:15 a 13:30 y 16:15 a 20:30

Martes y miércoles: 16:15 a 20:30

Jueves y viernes: 9:15 a 13:30

Red hospitalaria

También es posible donar sangre en los hospitales públicos de la isla:

Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias

De lunes a viernes, de 10:30 a 13:30

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

De lunes a viernes, de 8:30 a 19:30

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

De lunes a viernes, de 10:00 a 19:30 (excepto festivos)

Ambos hospitales cuentan con vado para donantes

Hospiten Roca San Agustín

En este centro privado también se puede donar, pero solo con cita previa llamando al 928 301 012 (opción 8). El horario de donación es:

Martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos)

Una oportunidad para contribuir a la salud pública

El llamamiento del SCS se enmarca en una estrategia de promoción de la salud pública y participación ciudadana. Con cada campaña de donación, se pretende concienciar sobre el impacto positivo que tiene esta acción en la vida de muchas personas. Desde pacientes en quirófano hasta personas con enfermedades crónicas o en tratamientos oncológicos, la sangre donada es esencial para una atención médica eficaz y segura.

Además, donar es un procedimiento rápido, seguro y altruista, con beneficios también para el propio donante, ya que permite llevar un control básico de salud y contribuir activamente a la mejora del sistema sanitario.