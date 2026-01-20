Feria de ganado, tradición y puchero en el día grande de las Fiestas de San Sebastián en Agüimes

Vacas, cabras, ovejas, burros y caballos. Un total de 178 animales ocuparon la explanada trasera del Teatro Auditorio Agüimes este martes en la feria de ganado con motivo de las fiestas de San Sebastián, que celebraron su día grande en Agüimes. Una jornada en la que además tuvo lugar la Eucaristía Solemne, la procesión y, por segundo año consecutivo, un puchero popular en la plaza del Rosario.

Tras unos días de intensa lluvia que ha cubierto de verde el municipio, el sol hizo acto de presencia durante una mañana en la que los visitantes fueron llenando poco a poco la trasera del Teatro Auditorio, aprovechando el día festivo para contemplar algunos de los mejores ejemplares de la ganadería local. Una feria posible gracias a la labor de los 28 ganaderos de Agüimes, Ingenio, Telde, Valsequillo, Firgas, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Moya, Arucas y Valleseco que, con su trabajo y esfuerzo, mantienen vivo un legado cultural inestimable.

Tras el veredicto del jurado los animales galardonados desfilaron, como es tradición, ante la imagen de San Sebastián, situada en el pórtico de la iglesia. Allí fueron recibidos por las autoridades municipales y el caluroso aplauso del numeroso público que se congregó en las calles del centro histórico del pueblo, disfrutando de una mañana de cielos despejados y temperatura fresca.

El resto del día se completó con un Ludoparque infantil en la plaza del Rosario que hizo las delicias de los más pequeños, quienes disfrutaron de lo lindo dando brincos en las colchonetas habilitadas para su disfrute, y el de sus agradecidos padres. A las 11:30 se celebró la Eucaristía Solemne presidida por Samuel Rubio González, arcipreste del Sureste y posteriormente la procesión de las imágenes por las calles del casco. Durante la ceremonia participaron la Agrupación Musical y Majorettes La Salle y la Banda Municipal de Música de Agüimes.

Como colofón tuvo lugar el Puchero de San Sebastián en la plaza del Rosario. Debido a la reciente tragedia vivida en Adamuz, se decidió suspender las actuaciones previstas de Pepe Benavente y el grupo Cuenta Atrás. Las fiestas de San Sebastián tienen una importancia especial en Agüimes, pues conmemoran la fundación de la Villa el 20 de enero de 1487.