Fiestas de San Sebastián en Agüimes y Agaete: procesiones, feria de ganado y actividades familiares

Las localidades de Agüimes y Agaete celebraron este martes 20 de enero el día grande de las Fiestas de San Sebastián, una jornada cargada de tradición, devoción y participación vecinal. A pesar de los recientes días de lluvia que habían teñido de verde ambos municipios y del luto oficial decretado por el Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, los vecinos y visitantes se volcaron con las festividades, disfrutando de actos religiosos, culturales y populares que refuerzan la identidad y la memoria histórica de estas comunidades.

En Agüimes, la explanada trasera del Teatro Auditorio se transformó en un auténtico escaparate de la ganadería local y acogió a 178 animales, entre vacas, cabras, ovejas, burros y caballos. La feria de ganado se celebró con motivo de las fiestas, en una mañana en la que el sol apareció tras varios días de lluvia y permitió que los visitantes llenaran el espacio y disfrutaran de uno de los eventos más emblemáticos de la celebración.

Procesión de San Sebastián en Agüimes / LP/DLP

La feria fue posible gracias a la dedicación de 28 ganaderos procedentes de Agüimes, Ingenio, Telde, Valsequillo, Firgas, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Moya, Arucas y Valleseco quienes, con su trabajo y esfuerzo, mantienen vivo un valioso legado cultural y rural. Tras la valoración del jurado, los ejemplares galardonados desfilaron ante la imagen de San Sebastián situada en el pórtico de la iglesia, siendo recibidos por las autoridades municipales y los aplausos del público, que llenó las calles del casco histórico.

Sin actuaciones musicales por el accidente ferroviario

La jornada también incluyó un ludoparque infantil en la plaza del Rosario, donde los más pequeños pudieron disfrutar de colchonetas y actividades recreativas mientras sus padres compartían un rato de ocio en familia. A las 11:30 se celebró la Eucaristía Solemne, presidida por Samuel Rubio González, arcipreste del Sureste, seguida de la procesión de las imágenes por el casco histórico, acompañada por la Agrupación Musical y Majorettes ‘La Salle’ y la Banda Municipal de Música de Agüimes. Finalmente, el día concluyó con el tradicional ‘puchero de San Sebastián’ en la plaza del Rosario, un acto que este año, debido a la reciente tragedia en Adamuz, se celebró sin las actuaciones musicales previstas de Pepe Benavente y el grupo Cuenta Atrás, en señal de respeto.

Puchero en las fiestas de San Sebastián de Agüimes / LP/DLP

En Agaete los festejos del día principal también se vivieron con intensidad y reunieron a vecinos, feligreses y visitantes para acompañar a San Sebastián desde su ermita hasta el casco urbano de la Villa. La jornada comenzó en la plaza del barrio, con la Eucaristía en honor al santo, que dio paso a la tradicional procesión hasta la Iglesia de La Concepción, arropada por la comunidad local y por los miembros de la Corporación de la Villa de Agaete.

Torneos y talleres

Durante el recorrido San Sebastián fue recibido con fervor por los vecinos y devotos, consolidando un encuentro intergeneracional que permitió a quienes han crecido en estas calles compartir recuerdos, celebrar en familia y reforzar los lazos comunitarios. En el templo, las imágenes del santo convivieron junto a San José en esta cita anual que combina solemnidad y tradición popular.

Actividades para los pequeños de la casa en Agüimes por las fiestas de San Sebastián / LP/DLP

La programación de las fiestas en Agaete incluye actividades pensadas para todas las edades. Entre ellas destacan el torneo de petanca, el taller de Molinos de Viento impartido por Paco Arana, festivales, música en directo, verbenas, cine, exposiciones y juegos infantiles tradicionales. La Agrupación Musical Guayedra puso el toque musical a los actos religiosos y populares, llenando de ambiente las calles del casco urbano.

Debido a la reciente tragedia en Adamuz, la Comisión de Fiestas decidió aplazar algunos actos previstos para el 20 de enero, cumpliendo con el luto oficial decretado por el Gobierno de España y mostrando respeto a las víctimas y familiares del accidente.