Francisco Quevedo, presidente de la Comunidad de regantes de Cercados de Espino: «Hay que dar incentivos para que los jóvenes se arrimen al sector primario»

¿Cuál fue el origen de la Comunidad de regantes de Cercados de Espino?

La fundé en 1990 y ahora somos unos 305 miembros. Fuimos la primera de este tipo, fuera de las heredades. Se me metió en la cabeza poner en marcha una comunidad de regantes, una idea que propuse a los técnicos del Consejo Insular de Aguas de la que llegaron a dudar por momentos y hoy nos tienen como referencia. Yo les dije que sí iba a funcionar porque es una innovación, un beneficio para la tierra e implica un ahorro de agua. Y a medida que nos adentramos en el futuro, con el cambio climático y los calores más largos, la gestión del agua es vital. Cuanto más ahorro de agua, mucho mejor para el agricultor. Por aquí han pasado muchísimas personas para ver cómo lo estábamos haciendo. Algunas aprendieron mucho y otras, no tanto. Hoy de lo que se trata es ahorrar agua y conseguir mejores beneficios reduciendo donde más se gasta.

¿Cómo han afrontado estos años de sequía?

Aquí podemos decir que la hemos sufrido casi a medias, porque afortunadamente contamos con algunos pozos que nos han ido suministrando las aguas que tienen. Con las últimas lluvias las presas han cogido un poquito de agua, como la de La Gambuesa, que estaba casi seca al final del verano y ahora ha recibido unos 300.000 metros cúbicos de agua. Y también han corrido los barrancos, que eso de alguna manera alimenta los acuíferos. Hemos salvado un poco la situación gracias a eso, pero me consta que en otras zonas lo han pasado muy mal. Somos optimistas de cara al próximo verano.

«Hoy de lo que se trata es ahorrar agua y conseguir mejores beneficios reduciendo donde más se gasta»

En otras zonas, la situación de sequía ha producido abandono de fincas. ¿Se ha notado eso en Cercados de Espino?

En esta zona concretamente ha sido lo contrario, ha habido gente que ha aprovechado terrenos nuevos y se han plantado matos por el servicio que presta la comunidad. Aquí sobre todo se plantan frutales como mango, aguacate y naranjas, además de alguna papa.

Francisco Quevedo, presidente de la Comunidad de regantes de Cercados de Espino, en su finca. / LP/DLP

¿Hay relevo generacional?

Hay que buscar que la gente joven se incorpore a la agricultura. Dar algún incentivo para que se arrimen al sector primario porque como tengamos que depender de las importaciones vamos mal. Con un conflicto en cualquier lugar, las repercusiones las tenemos enseguida en los supermercados y en los precios. En esta zona hay poca gente, pero tenemos algunos jóvenes que se mantienen tirando del carro y eso es importante. Hay un ejemplo en la familia Valerón, con un chico de 45 años que es ingeniero industrial y ha querido continuar con la finca del padre, que es una de las más grandes de la zona.

«Como tengamos que depender de las importaciones, vamos mal, con un conflicto tenemos las consecuencias en los precios» Francisco Quevedo — Presidente de la Comunidad de Regantes de Cercados de Espino

¿Qué esperan de la obra del Salto de Chira?

La obra de la presa es un recurso indispensable de cara al futuro porque toda la cuenca está pendiente de que ese agua llegue arriba. Una salvación para el sector primario de la isla. El hecho de que se ponga agua desalada en la copa de la isla es una garantía de cara a los veranos que estamos soportando. Con la carestía del consumo de agua para la agricultura, el sector primario da lo que da y las aguas son muy caras para la explotación.

La informatización de la comunidad es uno de los aspectos en los que también fue pionera. ¿Cómo fue ese proceso?

Nosotros tenemos informatizado todo, en una base de datos muy importante para controlar los contadores y los cobros, entre otras cosas. Lo que da una buena idea de la gestión de la comunidad. Con el programa informático llevamos más de 20 años. Lo creó un compañero que trabajaba conmigo en la fábrica de cemento, ya fallecido, y otro con conocimientos sigue con él mejorándolo día a día.