La gasolina más barata de este martes en la provincia de Las Palmas

Hoy, martes 20 de enero, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 0,865€ el litro. La estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,865€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO de Carretera GC-800 km S/N tiene la Gasolina 98 a 1,139€ el litro. También puedes optar por la estación H2EXAGON ESCALERITAS, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,169€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, tiene el gasoil a 0,865€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,865€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, martes 20 de enero, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación de servicio PETROPRIX a 0,865€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, donde el litro está a 0,865€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 tiene un precio de 0,865€ el litro.

La estación de MOEVE HOYA PARRADO en Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,139€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, en la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,169€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,059€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,059€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,219€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Calle San Blas 15, en la PCAN, que está a 1,254€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 20 de enero, está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la estación PCAN ARRIETA, donde está a 1,009€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, a 1,069€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio CEPSA GRAN TARAJAL de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,255€ el litro en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,268€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,065€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, donde se puede encontrar el gasoil a 1,095€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 20 de enero con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,095€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tuineje, a AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16, donde la estación de CEPSA GRAN TARAJAL ofrece la Gasolina 95 a 1,105€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 0,974€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,974€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 20 de enero, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 0,974€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,974€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,180€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,197€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/01/2026 8:10:15]