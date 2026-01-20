Gran Canaria muta en un año: así ha sido la transformación de la isla desde el espacio como consecuencia de las lluvias

La isla de Gran Canaria ha experimentado una transformación espectacular en apenas un año. Las lluvias registradas en los últimos meses han dejado estampas que hacía años que no se veían en el Archipiélago. Tras largos periodos de sequía, en los que apenas caía una gota, el final del pasado año y el comienzo del actual han estado marcados por precipitaciones continuadas que han teñido de verde la isla, devolviéndole una imagen casi olvidada.

El satélite Sentinel ha hecho una captura aérea de Gran Canaria, y el meteorólogo de Observador Canario (@observadorCAN) ha sido el encargado de compartir una comparativa de las imágenes correspondientes al 9 de enero de 2025 y al mismo día de 2026.

El norte de Gran Canaria está más verde

En las imágenes se aprecia cómo el norte y buena parte del centro de la isla han pasado de los tonos marrones propios de la sequía a un verde intenso. Las lluvias acumuladas durante los últimos 365 días han sido determinantes para este cambio de paisaje, propiciando un auténtico renacer vegetal.

Puede decirse que el paso continuado de frentes ha llegado al Archipiélago como agua de mayo, aunque en esta ocasión ha sido agua de enero, ya que el arranque de 2026 está siendo especialmente lluvioso en Canarias.

Si esta dinámica se mantiene, Gran Canaria podría experimentar una explosión de vegetación pocas veces vista, con paisajes aún más verdes y fértiles. Aunque para muchos las lluvias resulten ya cansinas, la tierra agradece cada gota caída del cielo, especialmente tras años marcados por la sequía, y este aporte de precipitaciones es clave para la recuperación natural del entorno. Esto beneficia a nuestros parques naturales, que reviven y dan buena muestra del tesoro natural que tiene Canarias.

El fuerte arranque de 2026 dispara los registros

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) son muy claros, y dividen el año en dos partes clave. Además, la lluvia caída en Gran Canaria desde el 1 de enero de 2025 hasta hoy, 20 de enero de 2026, deja un balance muy desigual.

Las medianías del norte y la cumbre ya rozan o superan los 1.000 l/m2 acumulados. El responsable principal ha sido un 2025 más húmedo de lo habitual, unido a un inicio de 2026 especialmente lluvioso, marcado por las borrascas Claudia, Emilia, Francis y Goretti.

Marcos Ojeda

Mientras que las zonas costeras del este y sur las lluvias se han movido en valores de acumulados moderados, el norte y la cumbre han recibido cantidades muy superiores, beneficiando embalses, acuíferos y suelos agrícolas.

El pasado 2025 fue un año cálido, pero húmedo y destacó una primavera excepcionalmente lluviosa, que se situó como la quinta más húmeda desde que existen registros, y un mes de diciembre también por encima de la media, que dejó el terreno preparado para un arranque de 2026 muy activo.

Así fue el reparto de lluvias durante 2025

Durante el pasado año, las precipitaciones se concentraron sobre todo en el norte de la isla y en zonas de medianías:

En áreas costeras como el entorno del aeropuerto de Gran Canaria, el acumulado anual se situó en torno a 150-200 l/m 2 , valores normales para la isla.

, valores normales para la isla. En municipios como Valleseco, Moya, Tejeda o San Mateo, los registros superaron los 600-700 l/m2, gracias a varios episodios de lluvias persistentes en primavera.

El verano y buena parte del otoño fueron secos, aunque sin llegar a compensar el balance positivo que ya se había acumulado en los primeros meses del año.

La Provincia

El cambio de año trajo consigo un arranque de enero muy intenso en lo meteorológico. En apenas 20 días se han sucedido dos episodios clave: el primero fue la borrasca Francis, que entró entre el 1 y el 2 de enero, dejando lluvias generales e incluso destacables en el sur y el oeste, algo poco frecuente; el segundo, entre los días 16 y 19 de enero, ha sido el más relevante, con precipitaciones persistentes en el norte y la cumbre.

En estas zonas, los acumulados solo en este episodio podrían situarse entre 200 y 300 l/m2, según estimaciones de estaciones situadas en áreas favorables. En contraste, la costa y el sur apenas han registrado entre 10 y 40 l/m2, siguiendo el patrón clásico de los alisios.

Con todos los datos sobre la mesa, el balance acumulado desde el inicio de 2025 hasta este 20 de enero de 2026 deja cifras muy claras:

En la costa sur y este , como Maspalomas o el aeropuerto, el acumulado total se mueve entre 150 y 200 l/m 2 .

, como Maspalomas o el aeropuerto, el acumulado total se mueve entre . En las medianías del norte y la cumbre, el cómputo global apunta ya a entre 800 y más de 1.000 l/m2, consolidando uno de los periodos más húmedos de los últimos años en estas zonas de Gran Canaria.

Este escenario confirma el papel clave del interior de la isla en la recarga hídrica y que refuerza la importancia de estos episodios para el equilibrio ambiental y agrícola del territorio insular.