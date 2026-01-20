Gran Canaria refuerza su estrategia forestal con más prevención, pastoreo y quemas controladas en 2026

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una intensificación de su política de prevención de incendios forestales para este año 2026, consciente de que los grandes incendios han dejado de ser episodios aislados para convertirse en una amenaza recurrente en la isla. La nueva planificación incluye un aumento significativo de las superficies intervenidas con tratamientos preventivos, entre los que destacan las quemas prescritas, el pastoreo controlado y labores silvícolas como desbroces, podas, clareos y claras.

Estas acciones forman parte del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria 2026, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno Insular, y están coordinadas por la Consejería de Medio Ambiente. Las intervenciones cubrirán más de 2.000 hectáreas a lo largo del año.

Uno de los ejes centrales será el impulso al programa ‘Gran Canaria Mosaico’, que busca crear un paisaje más resistente a los incendios mediante la combinación de usos agrícolas, forestales y ganaderos. Para ello, el Cabildo ha destinado 2,5 millones de euros en 2026, como parte de un encargo a la empresa pública Gesplan, dentro de un contrato plurianual de más de 9 millones que se extiende hasta finales de 2028.

Otras líneas de actuación

En paralelo, se consolidarán otras líneas de actuación como el pastoreo prescrito, considerado clave para reducir la carga de combustible vegetal en zonas sensibles. Se estima que en 2026 se mantendrá una superficie de actuación cercana a las 1.600 hectáreas, con la incorporación progresiva de montes privados y consorciados, además de los de titularidad pública.

En cuanto a las quemas prescritas, el Cabildo prevé incrementar el número de hectáreas tratadas, sumando a los operativos propios el refuerzo del personal procedente del encargo a Gesplan. Este tipo de quemas, iniciadas hace más de dos décadas en la isla, tienen como objetivo no solo prevenir incendios, sino también mejorar pastos y restaurar espacios forestales degradados.

También se ampliarán los trabajos de selvicultura preventiva (desbroces, clareos, podas y claras), que ya se venían aplicando anualmente en unas 200 hectáreas, con la participación de equipos del Cabildo, Gesplan, Tragsa y entidades colaboradoras como Foresta.

La estrategia forestal del Cabildo no solo se centra en las tareas técnicas, sino también en el impulso de actividades tradicionales como la recogida de pinocha, caña y leña, así como la producción de carbón y corta de monte, que forman parte del modelo de paisaje mosaico y que contribuyen a mantener el monte limpio y reducir riesgos.

La planificación para 2026 se enmarca dentro del Proyecto de Silvicultura Preventiva de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales 2026-2035, actualmente en fase de aprobación, y responde a una visión a largo plazo que combina conservación, prevención activa y colaboración con la ciudadanía.