Dos hombres en búsqueda y captura son detenidos en Mogán tras un control de drogas y una discusión callejera

Dos hombres con órdenes de búsqueda y captura han sido detenidos en Mogán tras haber sido identificados en acciones diarias de seguridad ciudadana. Los agentes de la Policía Local moganera, durante un control rutinario de tráfico y una intervención debido a un altercado en la calle respectivamente, constataron la identidad de sendos varones al realizar las comprobaciones pertinentes a su documentación.

La primera detención ocurrió a lo largo la noche del 14 de enero en la zona de El Cercado del Barranco de Mogán, junto a la carretera GC-200, durante el ejercicio de una comprobación de tráfico rutinaria. Los agentes, tras dar el alto al vehículo del implicado, realizaron una prueba de detección de drogas al conductor que concluyó en positivo por cocaína.

Tras este hecho, y al haber concluido la pertinente comprobación de la documentación del mismo, fueron informados de que se encontraba bajo orden de búsqueda, detención y personificación del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, desde el pasado 3 de septiembre de 2025.

El segundo arresto se produjo durante el mediodía del 15 de enero tras el aviso del 112 de una discusión en la calle Los Quesada, también en el Barranco de Mogán. Al llegar al lugar, los agentes intervinieron en el altercado dialogando con el denunciante, que informó que había mantenido una disputa con otro varón ubicado en una caseta cercana a la suya y que mostró actitudes violentas. Tras entrevistarse con el otro implicado, negó la situación justificando que, simplemente, el hombre no quería que él viviera allí.

Tras sendas identificaciones, la Policía Local solicitó al Puesto Principal de la Guardia Civil una comprobación de antecedentes que confirmó una orden de búsqueda, detención y personificación procedente de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde.