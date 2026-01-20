¿Puede la IA ser una herramienta para la paz? El Club Rotary Maspalomas debate su potencial y sus riesgos

El Centro Cultural de San Fernando de Maspalomas acogió la VIII Conferencia Internacional de la Paz del Club Rotary Maspalomas, el ciclo de conferencias con el que cada año esta institución aborda diferentes caminos para llegar a la paz a partir de temáticas actuales y desde la perspectiva de expertos en diferentes materias con la presencia de jóvenes del municipio.

Bajo el título 'Intercambios y Desarrollo Cultural, cómo favorecen la Paz y la Inteligencia Artificial' el ciclo de conferencias afronta este año cómo los recursos que brinda la Inteligencia Artificial pueden ponerse al servicio de la paz, así como la comprensión intercultural, la cooperación y el desarrollo sostenible para la construcción de una sociedad mejor.

Aprender a utilizar la IA

La primera conferencia corrió a cargo de Zaida Llanos, arquitecta del Ayuntamiento de la localidad pontevedresa de Ponteareas y presidenta de intercambios de jóvenes en España a nivel interdistrital en Rotary. Bajo el título 'Rotary España: 50 años de intercambios culturales de jóvenes desde España al resto del mundo, una experiencia que cambia vidas', la ponente ha explicado la labor de Rotary en las acciones de intercambio entre jóvenes de España con chicos de otros países, «es una inmersión cultural con la que tratamos de fomentar la paz, el respeto y el amor hacia el prójimo». Zaida Llanos destacaba además «la suerte que tienen ustedes aquí en esta ciudad, con 150 nacionalidades conviviendo, son unos privilegiados».

Antonio Tirso Ester Sánchez, Doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, impartió a continuación la ponencia 'Inteligencia Artificial y Derechos Humanos', en la que incidió en que «hay que ser conscientes de los riesgos que entraña la Inteligencia Artificial, no podemos darles la espalda». La Inteligencia Artificial «es un arma muy potente, si aprendemos a utilizarla bien se puede convertir en una herramienta para conseguir la paz y construir una sociedad mejor».

«Hemos fracasado como sociedad en la pedagogía basada en las reglas que defienden la vida»

El reportero gráfico de conflictos bélicos Alberto Hugo Rojas, presente en prácticamente todas las zonas de conflicto de nuestro siglo, desde Iraq, Siria, Palestina o Israel a las Favelas de Río de Janeiro, Grecia y las islas de Lesbos y Xios, el Sahara Argelino o Ucrania cerró el ciclo de conferencias. Miembro de Reporteros Sin Fronteras e impulsor del proyecto educativo Paz En Construcción y cofundador de la ONG bajo el mismo nombre, habló para los asistentes a través de videoconferencia desde Ucrania, donde mostró en directo la realidad de este país y visibilizando cómo padecen a diario «un auténtico castigo colectivo».

El reportero gráfico Alberto Hugo Rojas, conectado desde Ucrania. / LP/DLP

Rojas aseguró que «como sociedad hemos fracasado en la pedagogía basada en las reglas que defienden la vida, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, tratados y convenciones que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial». El reportero incidió en que «es necesario que esa pedagogía llegue a las generaciones futuras. Hoy se están tomando decisiones por una serie de gobernantes cuya moralidad es bastante terrorífica».

Maspalomas, primera ciudad rotaria de la paz

La inauguración contó con la presencia de la concejala delegada de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Esther Delgado, la coordinadora del Área Solidaria internacional del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Peñate y Soledad Carrillo, Vicegobernadora del distrito 2201 de Rotary Internacional, así como Daniel Bazán, coordinador de las conferencias.

Tanto Esther Delgado como Isabel Peñate han alabado la labor del Club Rotary Maspalomas, para la concejala delegada de Cultura y Educación «para Maspalomas es un verdadero privilegio ser la primera ciudad española en convertirse en Ciudad Rotaria de la Paz y un honor ser sede de estas conferencias en las que se dialoga sobre convivencia y respeto». Por su parte, Isabel Peñate destacaba «el trabajo y compromiso del Club Rotary Maspalomas con la sociedad y la defensa de los Derechos Humanos, la solidaridad, la cultura y la paz».

«Los jóvenes deben ser conscientes de que la paz no se construye, sino que se aprende y se vive»

Soledad Carrillo aseguraba que están «muy agradecidos al Club Rotary Maspalomas por su trabajo con la juventud, que son el presente y el futuro. Los jóvenes deben ser conscientes de que la paz no se construye, sino que se aprende y se vive y a través de estos encuentros van a ser conscientes de que son ellos con su diálogo y su comprensión de los demás es como se consigue». Daniel Bazán concluía por su parte declarando que «nuestro objetivo es el de hacer reflexionar a los más jóvenes a través de testimonios como los que nos reúnen hoy para construir una sociedad mejor».