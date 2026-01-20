La Iglesia propone al Papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias

La Iglesia española ha planteado al Papa León XIV que, durante su próxima visita a Canarias en junio, realice un acto simbólico en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), escenario clave de la llegada de inmigrantes por la Ruta Canaria durante los últimos años.

El Pontífice podría así conocer de primera mano el enclave que fue epicentro de los rescates marítimos en el Atlántico, especialmente entre 2019 y 2023, cuando Arguineguín se convirtió en la base operativa principal de Salvamento Marítimo antes de que el flujo migratorio se trasladara hacia El Hierro.

Fuentes de la Diócesis de Canarias han confirmado a EFE que el muelle de Arguineguín figura en el borrador del itinerario preparado inicialmente para el Papa Francisco, y que tanto el Vaticano como la Iglesia española quieren que la migración tenga un papel central en la visita. Sin embargo, advierten que "nada es oficial hasta que el Vaticano lo confirme".

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha declarado a EFE estar al tanto de los preparativos y ha mostrado su satisfacción: “Me siento muy orgullosa de que el Papa pueda estar en nuestro municipio, además en plenas fiestas patronales de San Antonio de Padua”.

Para Bueno, la posible parada del Pontífice en Arguineguín representa tanto un reconocimiento a la labor humanitaria del pueblo canario como una oportunidad para no olvidar los episodios más oscuros vividos en el muelle. “Fue también el muelle de la vergüenza, donde se vulneraron la dignidad y los derechos de estas personas”, recordó.

Más de 2.400 personas

En noviembre de 2020, en plena crisis migratoria, el puerto llegó a albergar a más de 2.400 personas durmiendo sobre el asfalto, sin más protección que unas mantas y carpas. Aquellas condiciones fueron criticadas por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia Conferencia Episcopal Española. El campamento fue finalmente desmantelado por orden del Defensor del Pueblo y el caso fue llevado a los tribunales, que reconocieron las condiciones "lamentables", aunque sin señalar responsabilidades penales.

Aunque la visita al muelle tendría un fuerte valor simbólico, no será el acto principal del viaje papal. También se están preparando dos grandes encuentros multitudinarios, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife, cuyos detalles aún no se han cerrado, según han confirmado fuentes de las administraciones implicadas.

Si se confirma la visita al muelle de Arguineguín, el Papa León XIV marcará un hito al poner el foco en uno de los puntos más sensibles de la realidad migratoria europea y rendir homenaje a quienes han vivido y ayudado en una de las mayores crisis humanitarias recientes en Canarias.