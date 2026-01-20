La jueza prorroga seis meses la investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y su pareja

La jueza ha acordado prorrogar seis meses la investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, justo cuando se cumple un año de la apertura de diligencias tras el ingreso en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria de la hija de la pareja.

"Al cumplirse este miércoles un año de la incoación de diligencias previas, les informamos de que la autoridad judicial al frente de la plaza cuatro de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha prorrogado por seis meses la investigación iniciada el pasado 21 de enero de 2025 por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia por supuesto maltrato a una bebé", ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La causa contra la sobrina de Isabel Pantoja y su novio se abrió el 21 de enero de 2025, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la bebé, que permaneció ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero. El informe fue posteriormente ratificado por un peritaje médico forense.

El proceso judicial busca esclarecer las circunstancias y el origen de las lesiones detectadas en la menor, con el único propósito de garantizar su protección y bienestar.

Los progenitores declararon el 27 de enero del año pasado ante la autoridad judicial en calidad de investigados y con asistencia letrada. No fueron detenidos en ningún momento y tampoco se les impusieron medidas cautelares sobre la tutela de la bebé. Durante su comparecencia, los dos negaron haber golpeado ni accidental ni mucho menos intencionadamente a la bebé.

El avance de la investigación judicial determinará si el caso sigue adelante y se da traslado a la Fiscalía para que acuse a los dos investigados antes de la apertura de juicio o si se archiva.