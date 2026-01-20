Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mercado Agrícola de Gáldar regresa este domingo en su segunda edición del año apostando por lo local

El mercado agrícola de Gáldar, que se celebra cada quince días, contará con una degustación en vivo elaborada por alumnos del PFAE, quienes cocinarán platos con productos locales

Mercado Agrícola de Gáldar

Mercado Agrícola de Gáldar / Rayco Tacoronte

La Provincia

La Provincia

Gáldar

Gáldar acoge este domingo 25 de enero su segunda edición del Mercado Agrícola del año, una iniciativa que trasciende el mero intercambio comercial para convertirse en un termómetro de la apuesta por la soberanía alimentaria y el comercio justo en el norte de Gran Canaria. Celebrado en la Plaza de Santiago de 9:00 a 13:30 horas, el mercado reúne cada quince días a productores locales, consumidores conscientes y estudiantes en formación, consolidando un modelo que ha logrado abrir una alternativa basada en productos de kilómetro 0.

Quesos artesanales, mieles silvestres, conservas tradicionales, panes de masa madre, vinos locales, plantas, verduras y más, forman parte de esta oferta que define esta cita en su dimensión comunitaria. Un rincón con mesas y sillas gestionado por el alumnado de los Programa de Formación en Alternancia con la Empresa (PFAE), permite sentarse a degustar de las elaboraciones culinarias frescas, tomar un café o un cortado y disfrutar de un mercado que ya forma parte del domingo galdense.

El mercado está concebido como un espacio de economía real donde agricultores de medianías, ganaderos de pequeñas explotaciones y artesanos alimentarios venden directamente al público sin intermediarios. En esta edición, destaca una nueva degustación en vivo elaborada por alumnos del PFAE, quienes cocinan al momento platos basados en los productos cultivados en fincas de la isla.

"Este mercado no se sostiene por decreto, sino por decisión de todos", afirma Tine Martín Ojeda, concejal de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar. "Cada persona que viene, que pregunta, que compra, está defendiendo un modelo frente a la homogeneización del consumo. Si queremos que el campo siga vivo, hay que llenar estas plazas", apunta.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, se realiza en colaboración con la Asociación de Mercados Agrícolas de Gran Canaria y cuenta con el apoyo de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria. Se presenta como motor de economía circular, revitalización del casco histórico y promoción de la formación profesional.

