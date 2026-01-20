Morales rechaza más energía fósil en Gran Canaria para evitar apagones

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho un llamamiento al Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para que se replantee su concurso de concurrencia competitiva, publicado el 4 de julio de 2024, para introducir nueva capacidad de generación térmica en sistemas insulares y evitar los ceros energéticos. "Estamos convencidos de que va a generar una enorme contestación social y un rechazo institucional ", expresó Morales.

Durante una de prens en la que estuvo acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, y el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, Morales aseguró que se pretenden instalar 302 megavatios de potencia térmica para 2028 en Gran Canaria. "Es una cifra muy relevante en un sistema insular y va condicionar la evolución del sistema durante décadas", agregó Morales, quien aseguró que ya han trasladado esta cuestión al propio Miteco. El proceso aún encuentra en proceso de resolución de ofertas, pero teme que se trate de introducir una planta convencional térmica en el Puerto de La Luz y de Las Palmas o en su entorno.

"Los 302 megavatios se asignan al territorio insular en su conjunto y el entorno del Puerto de Las Palmas está incluido como posible emplazamiento. No hay una decisión cerrada, pero la posibilidad existe. Y aquí queremos ser claros: Gran Canaria no va a aceptar nuevas generaciones térmicas de generación eléctrica en el entorno de la capital, ni en el puerto ni en las áreas colindantes. Gran Canaria no quiere nuevas plantas de generación térmica teniendo alternativas como las energías limpias y apoyándonos en un sistema de almacenamiento a partir de 2027 como el Salto de Chira", ha reiterado Morales.

Más flexibilidad

Aunque la resolución depende del Estado, Morales subrayó que esta convocatoria afecta “de lleno” a Gran Canaria y obliga al Cabildo a fijar una posición clara, tanto ante el Ministerio como ante la ciudadanía. En este sentido, considera que la introducción de más generación fósil en la isla responde a "un modelo del pasado", pensado para sistemas con baja penetración renovable y sin almacenamiento, un escenario diferente al de la realidad actual de la Isla, que cuenta con un 26% de penetración de renovables y apuesta por el almacenamiento para dotar de flexibilidad al sistema.

"Este enfoque podría haber tenido sentido en el pasado, cuando la prioridad era exclusivamente garantizar el suministro, pero no responde al escenario actual de Gran Canaria, con más renovables, más vertidos y una necesidad evidente de flexibilidad y almacenamiento", expuso Morales. A su juicio, las plantas de generación fósil, al estar en funcionamiento de forma constante, son rígidas y no permiten flexibilidad en el sistema, por lo que en momentos de alta producción renovable (cuando hay mucho viento o sol), esta no se puede introducir y se desaprovecha, es decir, se producen los vertidos.

"La rigidez del parque térmico no solo genera vertidos hoy, sino que condiciona el futuro. Un sistema poco flexible reduce el papel del almacenamiento energético, lo hace menos necesario desde el punto de vista operativo y menos viable desde el punto de vista económico. El resultado es un círculo vicioso: menos flexibilidad lleva a menos almacenamiento y menos menos almacenamiento limita la integración futura de renovables", abundó Morales.

