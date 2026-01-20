Nuevo mobiliario urbano y señalética turística: Valleseco moderniza su zona comercial abierta

El Ayuntamiento de Valleseco finaliza la ejecución de la quinta fase de la zona comercial abierta , una actuación estratégica que ha supuesto la renovación, unificación y modernización del mobiliario urbano, así como la implantación de una nueva señalética turística y comercial en el casco el municipio, reforzando la identidad, funcionalidad y accesibilidad del espacio público. Entre las actuaciones ejecutadas se incluye la instalación de bancos, papeleras y bolardos en las calles principales del casco y su entorno, tanto en la zona de León y Castillo como en otras vías estratégicas, con el objetivo de reordenar el tráfico, mejorar la convivencia entre peatones y coches y regular los espacios de carga y descarga.

Esta intervención se enmarca dentro del Plan Director de la Zona Comercial Abierta de Valleseco 2021-2026 y responde a la necesidad de mejorar la imagen urbana, facilitar la orientación de residentes y visitantes y favorecer la actividad comercial y económica del municipio. El proyecto, promovido por el Consistorio de la localidad y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, con un presupuesto total de 147.429 euros.

Zona comercial abierta de Valleseco. / LP/DLP

El edil de Obras Públicas, Samuel García Rodríguez, destacó que la actuación “forma parte del conjunto de inversiones que tienen como objetivo ordenar el espacio público, mejorar la experiencia de compra y hacer más atractivo el entorno urbano tanto para la ciudadanía como para quienes nos visitan”.

Unificación del mobiliario urbano y mejora de la señalización

García explicó que actualmente se está culminando la unificación del mobiliario urbano y de las señales turísticas, una demanda trasladada por los propios vecinos y vecinas del municipio. “Se trata de dejar señalizado y preparado todo el entorno de la ZCA, identificando claramente dónde están los comercios, los servicios públicos y los principales puntos de interés”, señaló.

Ordenación del tráfico y uso racional del estacionamiento

El edil recordó que el municipio dispone actualmente de tres áreas principales de estacionamiento público —el entorno del Auditorio, la zona frente al Ayuntamiento y el aparcamiento disuasorio— con una capacidad aproximada de entre 60 y 70 vehículos. En este sentido, apeló a la concienciación ciudadana para favorecer un uso racional del espacio urbano.

Nueva señalética en la zona comercial abierta de Valleseco. / LP/DLP

“Hay servicios esenciales, como la farmacia, que tienen necesidades específicas e inamovibles; otros comercios permiten un estacionamiento puntual para compras rápidas, pero es importante que las vecinas y vecinos tengan en cuenta que el aparcamiento en primera línea es limitado y que existen alternativas cercanas”, indicó García.

Asimismo, el proyecto contempla la delimitación de zonas específicas para carga y descarga, con el fin de facilitar el abastecimiento de los establecimientos y mejorar la fluidez del tráfico en el casco urbano.

Señalética turística, espacios públicos y movilidad sostenible

Uno de los elementos más destacados de esta quinta fase es la implantación de una nueva señalética turística y direccional, que permitirá localizar de forma clara y accesible los edificios municipales, los comercios, los parques infantiles, el colegio, los espacios deportivos y de ocio, así como otros puntos de interés del municipio.

En este sentido, el concejal subrayó que se ha dado respuesta a demandas históricas de la ciudadanía, como la correcta señalización de la cancha de petanca, cuya ubicación era desconocida para muchas personas. “A partir de ahora, cualquier persona que llegue a Valleseco sabrá cómo acceder a estos espacios”, afirmó.

La actuación incluye también la instalación de letras corporativas con el nombre de Valleseco en la plaza del casco, reforzando la identidad visual del municipio, así como la colocación de aparcabicis en el entorno del aparcamiento disuasorio, fomentando una movilidad más sostenible.

Además, se han incorporado topes de goma en las zonas de estacionamiento, una medida de seguridad destinada a evitar daños en muros y vehículos, atendiendo a las preocupaciones manifestadas por las personas usuarias.

Impulso a la dinamización del casco urbano

Con la culminación de esta quinta fase, el Ayuntamiento de Valleseco continúa avanzando en su estrategia de revitalización económica, comercial y social del casco urbano, consolidando la Zona Comercial Abierta como un espacio ordenado, accesible y atractivo, que mejora la calidad de vida de la ciudadanía y refuerza el tejido comercial local.

Desde el Consistorio se agradece expresamente la colaboración y financiación del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, que ha hecho posible la ejecución de este proyecto clave para el desarrollo del municipio.