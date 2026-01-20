Ocho meses y 3,5 millones de euros para mejorar la seguridad de la carretera entre Ayacata y la presa de Las Niñas

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha iniciado las obras para mejorar la carretera GC-605, en el tramo que une Ayacata con la Presa de Las Niñas, a su paso por el municipio de Tejeda y en el entorno de la Reserva Natural Integral de Inagua. Se trata de una vía muy usada, además de por los residentes, por los turistas que visitan la isla y por los servicios de emergencias. La UTE Presa de las niñas, formada por las empresas Aceinsa Movilidad, Madrelagua, y Grupo Félix Santiago Melián, ejecuta estos trabajos en los que el cabildo invierte 3.571.909 euros, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses.

La obra está considerada de gran envergadura, ya que hay que reconstruir hasta seis muros de carreteras y excavar bajo la calzada, lo que ha obligado al cierre total al tráfico del tramo comprendido entre Ayacata (kilómetro 0) y la presa (kilómetro 10). Las personas que deseen acceder a la zona recreativa de la Presa de Las Niñas deberán hacerlo a través del tramo de carretera que conecta con Mogán.

El tramo intervenido está caracterizado por su peligrosidad, ya que durante los episodios de lluvias son frecuentes los desprendimientos y derrumbes en las laderas que rodean a la vía y en los muros de contención de la calzada. Ya en abril de 2025, tras la borrasca Olivier, fue necesario realizar obras de emergencia para arreglar y volver a dejar la carretera operativa.

Cinco kilómetros

Los trabajos, que ya están en marcha, se centran en algo más de cinco kilómetros del tramo cortado. Se están reparando y reconstruyendo varios muros, actualmente caídos o en riesgo grave de derrumbe, algunos de 14 metros de altura. Con estas intervenciones se permitirá asegurar la estabilidad y restaurar la circulación en todo el ancho de la vía, eliminando los estrechamientos de calzada presentes actualmente.

El deterioro de los muros de contención de la carretera, construidos hace décadas en su mayoría con mampostería de piedra seca, ha contribuido a esta actuación de la Consejería de Obras Públicas, ya que los desprendimientos de rocas sobre la calzada provocan cortes frecuentes de la circulación. Además, se han detectado deformaciones y roturas parciales en los muros de sostenimiento, una situación que en los últimos años ha obligado a realizar intervenciones de emergencia, como el estrechamiento de la vía, para poder mantenerla abierta al tráfico. La obra incluye también la instalación de una barrera metálica de seguridad con protección específica para motoristas.

El proyecto contempla además una serie de actuaciones complementarias destinadas a reforzar la seguridad de la carretera. Entre ellas, destaca la mejora del sistema de drenaje longitudinal, con el objetivo de evitar filtraciones de agua bajo el firme y en la parte posterior de los muros, aumentando así su durabilidad. También se procederá a la rehabilitación del pavimento mediante la extensión de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa, así como a trabajos de estabilización de taludes en las laderas con mayor riesgo de erosión y desprendimientos, que inciden de forma directa en la seguridad de la vía.

20 años en mal estado

El consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, junto al alcalde de Tejeda, Francisco Perera, recorrieron el tramo en obras para conocer de primera mano esta actuación. "Estamos actuando en un tramo de la carretera que lleva 20 años en muy mal estado, con derrumbes permanentes, muros caídos, incluso la estructura y las bóvedas que sostenían parte de la carretera estaban ya con grietas y con peligro de colapso", explicó Augusto Hidalgo.

Además, el consejero y el alcalde se reunieron con varios vecinos de la zona alta de Mogán, afectados por el corte de la vía. Se trata de residentes en el municipio del sur pero que suelen utilizar la GC-605 para desplazarse a Tejeda por motivos laborales o familiares y que ahora deben dar un rodeo por otras vías. Hidalgo explicó a los vecinos que esta primera fase de las obras comprende varias excavaciones que hacen intransitable la carretera, por lo que es muy difícil poder abrir ventanas de paso a ciertas horas para los vecinos. Sin embargo, se comprometió a reunirse la próxima semana de nuevo con los vecinos para buscar algunas alternativas que faciliten la conectividad entre Mogán y la Cumbre.

"En este caso, la carretera va a quedar en perfectas condiciones de seguridad, reformando muros que estaban ya abombados y estropeados que tenían peligro de colapso. Van a ser ocho meses de obra, la empezamos en noviembre, y yo espero que, coincidiendo con las fechas de verano y aumenta el riesgo de incendio, podamos estar terminándola, ya que esta carretera se utiliza mucho también por los servicios de emergencia de la isla", recalcó Hidalgo.

Interés turístico

La carretera GC-605 es una vía de titularidad insular, con una longitud aproximada de unos 23 kilómetros, que permite la conexión viaria entre la zona centro y la zona sur de la isla mediante la conexión de las carreteras GC-60 a la altura de Ayacata (Tejeda) y la carretera de interés general GC-200 en el municipio de Mogán.

Esta carretera se considera una de las principales vías de interés turístico de la isla de Gran Canaria, debido tanto a su valor paisajístico, al estar ubicada entre los Espacios Naturales Protegidos del Parque Rural del Nublo y la Reserva Natural Integral de Inagua, como por el hecho de servir de único acceso a las presas de Las Niñas y La Data, siendo una ruta muy transitada habitualmente por turistas con gran afluencia de moteros y ciclistas.

Además, se trata de una vía muy importante para el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, siendo fundamental en épocas de verano para el tránsito de los vehículos de emergencias y de extinción de incendios.