Mogán suspende temporalmente las obras del velatorio de Pino Seco por la conexión eléctrica

El Ayuntamiento de Mogán suspendió de manera temporal de las obras del velatorio de Pino Seco hasta que la empresa suministradora del servicio eléctrico realice la conexión de la nueva línea subterránea de media tensión, actuación que no puede llevar a cabo el Consistorio ni la empresa adjudicataria de los trabajos.

Las obras de canalización de la línea eléctrica ya se han ejecutado y, además, el Ayuntamiento adelantó los trámites con la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias para la autorización de puesta en servicio de la nueva línea, que se prevé llegue en breve. De esta forma la empresa suministradora del servicio eléctrico podrá realizar la conexión y posteriormente se reanudará la construcción del velatorio. Las obras se financian en su totalidad mediante subvención del Cabildo de Gran Canaria de 3.008.440 euros en el marco del Plan Adicional de Inversiones en los municipios (PAI 2024).

Una sala más que en el actual velatorio

La nueva infraestructura tendrá tres salas, una más que el que los vecinos de Arguineguín utilizan ahora para velar a sus difuntos; una sala de tanatoestética y oficinas para la atención a los familiares. La parcela donde se emplazará el inmueble se encuentra en el parque de Pino Seco y tiene una superficie de 7.542 metros cuadrados, de los cuales se ocuparán 1.150 metros cuadrados, según recoge el proyecto.

El objetivo de la construcción de este espacio es el traslado de la actividad desde el actual velatorio, un inmueble que en el año 2006 se instaló de forma temporal junto a las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín, pero se quedó de forma permanente en un espacio que no es el adecuado porque no se adapta a los requisitos de la sanidad mortuoria. El nuevo espacio también llega motivado por el incremento poblacional que ha registrado el municipio en los últimos años. Con el futuro traslado del velatorio, el edificio ahora utilizado para velar a los difuntos quedará, en principio, fuera de uso, a la espera de que el Ayuntamiento de Mogán decida darle otra utilidad.