Techo y sombra para dos colegios de Agaete

La consejería de Educación financia con 604.000 euros las obras de techado y renovación de las canchas deportivas de los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José Sánchez y Sánchez y del CEIP Ana Betancor Estupiñán, que acometerá el Ayuntamiento de Agaete. Los trabajos permitirán dar sombra a los estudiantes cuando están fuera de las aulas, como está previsto dentro del plan del Gobierno de Canarias para combatir los efectos del calor en los centros educativos.

El Ejecutivo regional puso en marcha el año pasado un protocolo de actuación en el ámbito educativo para hacer frente a situaciones de altas temperaturas, que cuenta con una partida global de 30,8 millones. Entre las medidas previstas por la Consejería regional se incluye la creación de espacios más amables y naturalizados; la incorporación de sistemas de refrigeración o la implementación de energías renovables, tal y como se dio a conocer en su momento durante su presentación. Para ello se considera esencial la creación de espacios más amables y naturalizados, "tanto en los equipamientos de nueva creación como en los ya existentes, que deberán contar con fachadas adaptadas a las altas temperaturas, espacios de sombra, instalaciones deportivas techadas y fuentes de agua potable". Y este es el caso de ambos colegios de Agaete, que se suma al programado de ámbito regional.

Escuela rural

La mejora de las condiciones de unos 160 centros educativos llega a dos de sus colegios de educación infantil y primaria de Agaete. Para ello se acaba de formalizar el convenio entre Educación y el Ayuntamiento, que permitirá recibir a través de una subvención directa la cantidad total de 604.532,55 euros, que permitirán cambiar las condiciones de los centros públicos José Sánchez y Sánchez (situado en la calle Laureano General Serra Algarrra) y del CEIP Ana Betancor Estupiñán (un centro de El Valle e integrado en el colectivo escuelas rurales Agaete, Guía-Agaete). En este caso, le corresponde al primero de los colegios una partida de 274.006,02 euros y para el segundo otra asignación económica de 330.526,53 euros.

Actividades

Se estima un plazo total para la ejecución de las actuaciones que están recogidas en el convenio es de 28 meses, de los cuales cuatro meses corresponden al proceso para la licitación y adjudicación de la redacción de los proyectos, cuatro meses para la redacción y aprobación de los proyectos, cuatro meses para la licitación y adjudicación de la ejecución de las obras y los últimos 16 meses para la ejecución de las obras. El plazo de justificación, por tanto, finalizará el 31 de agosto de 2028.

Las obras a desarrollar por el Ayuntamiento de Agaete permitirán cubrir los patios, evitando que los escolares sufran las inclemencias del tiempo, ya sean lluvias o calor. Esto, a su vez, permite desarrollar con una mayor normalidad las actividades escolares programadas por la comunidad eductiva de ambos centros de infantil y primaria. Hay que tener en cuenta que en El Valle se registran altas temperaturas, debido a su particular orografía del terreno entre altas montañas, creando unas condiciones muy particulares.