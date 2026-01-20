Telde ya tiene fechas para su Carnaval 2026 bajo el lema ‘Mitos y Leyendas’
El Carnaval de Día se celebrará el 7 de marzo y la Gran Cabalgata será el sábado 14
El Carnaval de Telde 2026 se celebrará del 6 al 18 de marzo bajo la alegoría ‘Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas’, propuesta que fue elegida por votación popular durante la última edición.
El Ayuntamiento de Telde trabaja ya en una programación que combinará tradición, participación ciudadana y propuestas para todos los públicos, con especial atención a las familias, colectivos locales y grupos carnavaleros.
La fiesta dará el pistoletazo de salida el jueves 6 de marzo con el tradicional pregón, cuya identidad será revelada en los próximos días, y finalizará el martes 18 de marzo con el simbólico Entierro de la Sardina, que pondrá fin a casi dos semanas de música, disfraces, desfiles y eventos culturales.
Fechas clave del Carnaval de Telde 2026
- Carnaval de Día: se celebrará el viernes 7 de marzo, con una jornada pensada para disfrutar en familia y al aire libre. Las calles de Telde se llenarán de música, animación, color y actividades para todos los públicos.
- Gran Cabalgata: tendrá lugar el sábado 14 de marzo y, como cada año, se espera que sea uno de los actos más multitudinarios de las fiestas. Comparsas, carrozas, murgas y cientos de mascaritas llenarán el recorrido de ritmo y fantasía.
El concejal de Festejos y Ferias, Miguel Rodríguez, ha destacado que el Carnaval de Telde “es una cita fundamental para la ciudad, no solo desde el punto de vista lúdico, sino también como elemento dinamizador de la vida social y económica del municipio”.
Además, ha adelantado que desde el Ayuntamiento “se está trabajando para ofrecer un carnaval participativo, seguro y pensado para todos los sectores de la población”.
La alegoría de este año, centrada en los mitos y leyendas, invita a dejar volar la imaginación con disfraces inspirados en personajes fantásticos, criaturas mágicas y universos míticos, ofreciendo un sinfín de posibilidades creativas para la ciudadanía.
La programación completa del Carnaval será presentada en las próximas semanas. Mientras tanto, Telde ya empieza a calentar motores para uno de los momentos más esperados del año.
