Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios

Un accidente de tráfico registrado en la GC-3, en dirección sur, a la altura del centro comercial Los Alisios, dejó a primera hora de este miércoles cinco vehículos implicados tras una colisión por alcance múltiple, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC),quien notificó el accidente al 1-1-2, así como personal del servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

Imagen del GPS que muestra retenciones en la GC-3 a la altura de Los Alisios tras el accidente. / Google Maps - LP/DLP

Los servicios sanitarios del SUC asistieron a uno de los implicados de 25 años, que presentaba cervicalgia leve.

La Guardia Civil se encargó de regular la circulación e instruir las diligencias correspondientes, mientras que el personal de Carreteras trabajó en la normalización del tráfico, que se vio afectado de forma puntual.