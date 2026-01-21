Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasDescarrilamiento BarcelonaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasIsabel Pantoja
instagramlinkedin

Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios

La Guardia Civil y el SUC actuaron en la vía para atender a los implicados y normalizar el tráfico

Cinco vehículos colisionan en la GC-3 en dirección sur

Cinco vehículos colisionan en la GC-3 en dirección sur / José Perdomo

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico registrado en la GC-3, en dirección sur, a la altura del centro comercial Los Alisios, dejó a primera hora de este miércoles cinco vehículos implicados tras una colisión por alcance múltiple, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC),quien notificó el accidente al 1-1-2, así como personal del servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

Imagen del GPS que muestra retenciones en la GC-3 a la altura de Los Alisios tras el accidente.

Imagen del GPS que muestra retenciones en la GC-3 a la altura de Los Alisios tras el accidente. / Google Maps - LP/DLP

Los servicios sanitarios del SUC asistieron a uno de los implicados de 25 años, que presentaba cervicalgia leve.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil se encargó de regular la circulación e instruir las diligencias correspondientes, mientras que el personal de Carreteras trabajó en la normalización del tráfico, que se vio afectado de forma puntual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  3. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  4. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  5. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  6. Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas
  7. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias
  8. Arde un vehículo en la GC-1 y colapsa el tráfico dirección sur

La hamburguedería de Gran Canaria a la que todo el mundo quiere ir: el buffet libre de hamburguesas que arrasa en la capital llega a esta ciudad de la isla

La hamburguedería de Gran Canaria a la que todo el mundo quiere ir: el buffet libre de hamburguesas que arrasa en la capital llega a esta ciudad de la isla

Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios

Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios

Morales rechaza más energía fósil en Gran Canaria para evitar apagones como el de La Gomera

Morales rechaza más energía fósil en Gran Canaria para evitar apagones como el de La Gomera

Telde cede suelo municipal a las promotoras para construir hasta 1.000 viviendas de alquiler asequible

Telde cede suelo municipal a las promotoras para construir hasta 1.000 viviendas de alquiler asequible

El histórico vuelo del 'Plus Ultra' cumple un siglo

El Festival Altos de Gáldar vuelve a las medíanías con una edición 2026 llena de música, tradición y reencuentro

El Festival Altos de Gáldar vuelve a las medíanías con una edición 2026 llena de música, tradición y reencuentro

Detenido en Gran Canaria un hombre por prostitución de menores tras captar a una adolescente por redes sociales

Detenido en Gran Canaria un hombre por prostitución de menores tras captar a una adolescente por redes sociales

Gran Canaria muta en un año: así ha sido la transformación de la isla desde el espacio como consecuencia de las lluvias

Tracking Pixel Contents