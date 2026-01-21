Un asesor inmobiliario revela cuál es la mejor zona para comprar una casa en Las Palmas de Gran Canaria: "Mantiene muy bien su precio y se vende rápido"

El mercado de la vivienda en Canarias atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. A la escasez de oferta de inmuebles se suma el encarecimiento del suelo, lo que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda, tanto para vivir como para invertir. En este contexto, el asesor inmobiliario Greg Rodríguez (@gregrodriguez.realtor) ha revelado las mejores zonas de Las Palmas de Gran Canaria para comprar una casa, ya sea para invertir o vivir, y muestra cómo han subido los precios del suelo en la capital, una información clave para quienes buscan adelantarse al mercado.

Según Rodríguez, el mercado inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria vive un cambio de tendencia claro. Si durante años barrios como Ciudad Jardín o municipios cercanos como Santa Brígida fueron las opciones más deseadas, ahora el foco de compradores con mayor capacidad económica se desplaza hacia zonas muy concretas de la capital. Estos lugares destacaban por su tranquilidad, viviendas amplias y cercanía al centro.

PI STUDIO

Sin embargo, el mercado ha cambiado y la demanda actual prioriza ubicación, servicios y proyección de valor, lo que ha impulsado el interés en áreas más céntricas y dinámicas de la capital. "La tendencia se está yendo a Las Canteras, Mesa y López, Triana y Siete Palmas. Toda la gente con poder adquisitivo está mirando hacia esa zona”, explica el asesor en uno de sus análisis.

Las Canteras es la joya inmobiliaria de la ciudad

El entorno de Las Canteras se consolida como la zona más cara del mercado inmobiliario de la capital grancanaria. A comienzos de 2026, el precio medio se sitúa entre 3.800 y 3.860 euros por metro cuadrado, con subidas cercanas al 9,8% interanual. Su ubicación estratégica la convierte en el punto perfecto para los inversores inmobiliarios.

Evolución del metro cuadrado en la zona de Las Canteras / Idealista.com

En primera línea de playa o calles adyacentes, el metro cuadrado puede incluso superar los 3.850 euros, lo que confirma su condición de enclave premium. Según Rodríguez, un piso de 80 metros cuadrados puede costar entre 280.000 y 360.000 euros, una inversión elevada, pero con alta rotación y fuerte interés tanto residencial como turístico.

Mesa y López: el centro moderno más cotizado

La zona de Mesa y López se ha revalorizado especialmente tras las peatonalizaciones y la mejora del entorno urbano. Con un precio medio que ronda los 3.170 euros por metro cuadrado, registra una de las mayores subidas del mercado, cercana al 10% anual.

Evolución del precio del suelo en la zona centro de Las Palmas de Gran Canaria / Idealista.com

Se trata de un área muy demandada por quienes buscan un estilo de vida urbano, con servicios, comercios y proximidad a la playa. Los pisos reformados en la avenida principal superan ampliamente la media, mientras que las calles secundarias ajustan ligeramente los precios.

Triana: exclusividad en el corazón histórico

El barrio de Triana mantiene su atractivo como una de las zonas más estables y exclusivas de la capital. El precio medio se sitúa en torno a los 3.150 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 8,8%.

Evolución del metro cuadrado en la zona Vegueta-Triana / Idealista.com

Greg Rodríguez destaca que se trata de un mercado con poca oferta, debido a la protección de muchos edificios y a la escasez de obra nueva. En las calles principales y paralelas a la calle Mayor de Triana, los precios se mantienen en niveles de lujo, mientras que si se amplía el foco a Vegueta, el promedio baja ligeramente.

Siete Palmas: la opción familiar con mayor proyección

Para quienes buscan una vivienda moderna y pensada para familias, Siete Palmas se ha convertido en una de las alternativas más sólidas. A comienzos de 2026, el precio oscila entre 2.865 y 3.067 euros por metro cuadrado, con subidas de entre el 5% y el 8%.

Evolución del metro cuadrado en el distrito Ciudad Alta / Idealista.com

Aunque pertenece al distrito de Ciudad Alta, Siete Palmas es una "isla de precios altos dentro de la zona". La demanda se impulsa cuando el inmueble tiene garajes, zonas comunes y tiene una construcción reciente, lo que la sitúa muy por encima de barrios cercanos como La Feria o Schamann.

Resumen del crecimiento del suelo en las zonas analizadas / La Provincia

El análisis de Greg Rodríguez coincide con los datos del mercado: comprar vivienda en estas zonas supone un desembolso importante, pero ofrece estabilidad, alta demanda y buena conservación del valor. Para el asesor, Las Canteras, Mesa y López, Triana y Siete Palmas son zonas que "mantienen muy bien su precio y se venden rápido". Por eso, si tienes pensado comprar una vivienda, haz caso a los expertos para hacer una inversión rentable y con futuro.