La Asociación La Didáctica y Up2U Project sellan un acuerdo para reforzar la justicia juvenil y la reinserción de menores

La histórica Asociación La Didáctica, una de las instituciones culturales y sociales más antiguas de Madrid, y la entidad Up2U Project – Depende de Ti formalizaron el pasado lunes un convenio estratégico de colaboración orientado al impulso de la justicia juvenil y a la creación de nuevas oportunidades de futuro para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La firma tuvo lugar en la tarde de ayer en la sede de La Didáctica, institución fundada en 1927, que mantiene una larga trayectoria vinculada a la promoción educativa, cultural y social. El acuerdo fue rubricado por el presidente de la asociación, Manuel González Dávila, y por la magistrada Reyes Martel, jueza del Juzgado de Menores Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y presidenta de Up2U Project.

Asistentes al acto

El acto contó con la asistencia de destacadas profesionales del ámbito de la justicia juvenil, lo que subraya la relevancia del acuerdo. Entre ellas se encontraban Concepción Rodríguez, magistrada titular del Tribunal de Instancia, Sección de Menores, Plaza 1 de Madrid, y Saavedra Montero, magistrada titular de la Sección de Menores Plaza 2 de Madrid y actualmente en comisión de servicio en la Plaza 6 de Ejecución.

Un momento del acuerdo de colabración entre la Asociación La Didáctica y Up2U Project / La Provincia

También participaron representantes de la Fundación Diagrama, entidad especializada en la intervención social y educativa con menores y jóvenes. Asistieron Carmen Díez Benítez-Donoso, directora del Programa de Seguimiento e Intervención en Medio Abierto en la Comunidad de Madrid, e Inmaculada Blanco Ballesteros, directora del Programa de Apoyo a la Inserción Sociolaboral.

Formación, acompañamiento y reinserción social

El convenio establece un marco de actuación conjunta para el desarrollo de programas de formación, acompañamiento y reinserción social dirigidos a jóvenes, especialmente aquellos vinculados a procesos de justicia juvenil. La alianza combina la experiencia histórica de La Didáctica con el modelo de intervención de Up2U Project, centrado en una justicia restaurativa, educativa y orientada a la responsabilidad personal.

Durante la firma se puso de relieve la necesidad de que el tejido asociativo histórico y los operadores jurídicos trabajen de manera coordinada para responder a los retos actuales que afronta la juventud. El objetivo común es ofrecer alternativas reales de integración, fomentando valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la convivencia.

Un legado que se adapta a los retos actuales

Con este acuerdo, la Asociación La Didáctica refuerza su vigencia y compromiso social, actualizando el espíritu con el que fue creada hace casi un siglo. La colaboración con Up2U Project supone un paso más en la adaptación de su legado a las nuevas realidades sociales y educativas.

Por su parte, Up2U Project continúa ampliando su red de alianzas para desarrollar iniciativas que favorezcan la inclusión social de menores a través de la educación, el deporte y la formación en valores, pilares fundamentales de su labor.