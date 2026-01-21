Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasCascada La PalmaFinal Copa de la Reina en el Estadio de Gran CanariaAccidente GC3UD Las PalmasRestaurantes favoritos España
instagramlinkedin

Teror

La carretera de Arbejales a Pino Santo reabre al tráfico tras los daños de la borrasca Emilia

El Ayuntamiento de Teror ha estabilizado un talud de tres metros y ha intervenido en otros puntos del municipio afectados por desprendimientos y caída de muros

Trabajos de limpieza tras la borrasca en la carretera que va desde Arbejales a Pino Santo.

Trabajos de limpieza tras la borrasca en la carretera que va desde Arbejales a Pino Santo. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La carretera que conecta el cruce de El Piquillo con el cruce de La Caldera, de Arbejales a Pino Santo, reabre al tráfico este miércoles 21 de enero, tras los trabajos de reparación realizados por el Ayuntamiento de Teror a causa de los desperfectos provocados por la borrasca Emilia. Los trabajos de emergencia permitieron estabilizar un talud de unos tres metros de altura que se desprendió sobre la vía.

Desde el área de Vías y Obras se han llevado a cabo diversas actuaciones de emergencia debido a la caída de muros sobre carreteras y caminos en distintos barrios del municipio. Entre las intervenciones destacan trabajos en Los Llanos, en el Camino del Quebradero; en Guanchía, en la calle El Empedrado; y en el Camino Real de El Álamo, en Cueva la Negra, entre otras zonas. Asimismo, se está elaborando un plan especial de emergencias para los próximos días y semanas, priorizando la seguridad de la vecindad.

La edil del área, Laura Quintana, explicó que desde mediados de diciembre con la borrasca Emilia y durante el mes de enero con las intensas lluvias, el Ayuntamiento ha atendido un gran número de incidencias, principalmente desprendimientos de muros y taludes sobre carreteras y caminos en los distintos barrios.

Medio centenar de incidencias

A través del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), los servicios municipales han realizado con rapidez labores de retirada de piedras y vegetación sobre las vías, con el objetivo de garantizar la seguridad y reabrir al tráfico las carreteras, asegurando la accesibilidad de los vecinos.

Noticias relacionadas y más

Durante el mes de diciembre las intervenciones del Ayuntamiento atendieron más de medio centenar de incidencias, mientras que el pasado fin de semana se registraron una treintena de nuevos casos, principalmente por inundaciones, desprendimientos de tierra, caída de muros, averías en la red eléctrica y en la infraestructura hidráulica. Casi todos los barrios del municipio se vieron afectados por las intensas lluvias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
  2. Corte provisional en la GC-2 en dirección Agaete, a la altura de la Granja Agrícola del Cabildo
  3. Dos hermanos amenazan, roban e intentan matar a machetazos a un vecino en Telde
  4. El restaurante de Gran Canaria donde ofrecen comida abundante y económica: un clásico que siempre está lleno
  5. Servatur crece y asume la gestión de tres nuevos complejos turísticos en el sur de Gran Canaria
  6. Un canario estafa a 40 personas con falsas inversiones en criptomonedas: 'Tenía las tácticas más que estudiadas
  7. Accidente en la GC-3: cinco vehículos implicados en una colisión múltiple a la altura de Los Alisios
  8. La Iglesia propone al papa León XIV celebrar un acto en el muelle de Arguineguín durante su visita a Canarias

Morales reclama al Estado una gobernanza compartida de los aeropuertos canarios

Morales reclama al Estado una gobernanza compartida de los aeropuertos canarios

La carretera de Arbejales a Pino Santo reabre al tráfico tras los daños de la borrasca Emilia

La carretera de Arbejales a Pino Santo reabre al tráfico tras los daños de la borrasca Emilia

Global bate récords con casi 50 millones de viajeros: estas son las líneas más utilizadas

Global bate récords con casi 50 millones de viajeros: estas son las líneas más utilizadas

Gran Canaria aún depende en más de un 70% de combustibles fósiles para generar electricidad

Gran Canaria aún depende en más de un 70% de combustibles fósiles para generar electricidad

El céntimo verde por cada litro de gasolina entra en vigor en Gran Canaria

El céntimo verde por cada litro de gasolina entra en vigor en Gran Canaria

Cómo visitar el Faro de Maspalomas sin salir de casa: nuevo tour virtual de alta resolución

Cómo visitar el Faro de Maspalomas sin salir de casa: nuevo tour virtual de alta resolución

El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés

El juzgado frena la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés

El Insular activa una unidad de Psiconeurogeriatría a Domicilio

El Insular activa una unidad de Psiconeurogeriatría a Domicilio
Tracking Pixel Contents