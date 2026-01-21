La carretera de Arbejales a Pino Santo reabre al tráfico tras los daños de la borrasca Emilia

La carretera que conecta el cruce de El Piquillo con el cruce de La Caldera, de Arbejales a Pino Santo, reabre al tráfico este miércoles 21 de enero, tras los trabajos de reparación realizados por el Ayuntamiento de Teror a causa de los desperfectos provocados por la borrasca Emilia. Los trabajos de emergencia permitieron estabilizar un talud de unos tres metros de altura que se desprendió sobre la vía.

Desde el área de Vías y Obras se han llevado a cabo diversas actuaciones de emergencia debido a la caída de muros sobre carreteras y caminos en distintos barrios del municipio. Entre las intervenciones destacan trabajos en Los Llanos, en el Camino del Quebradero; en Guanchía, en la calle El Empedrado; y en el Camino Real de El Álamo, en Cueva la Negra, entre otras zonas. Asimismo, se está elaborando un plan especial de emergencias para los próximos días y semanas, priorizando la seguridad de la vecindad.

La edil del área, Laura Quintana, explicó que desde mediados de diciembre con la borrasca Emilia y durante el mes de enero con las intensas lluvias, el Ayuntamiento ha atendido un gran número de incidencias, principalmente desprendimientos de muros y taludes sobre carreteras y caminos en los distintos barrios.

Medio centenar de incidencias

A través del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), los servicios municipales han realizado con rapidez labores de retirada de piedras y vegetación sobre las vías, con el objetivo de garantizar la seguridad y reabrir al tráfico las carreteras, asegurando la accesibilidad de los vecinos.

Durante el mes de diciembre las intervenciones del Ayuntamiento atendieron más de medio centenar de incidencias, mientras que el pasado fin de semana se registraron una treintena de nuevos casos, principalmente por inundaciones, desprendimientos de tierra, caída de muros, averías en la red eléctrica y en la infraestructura hidráulica. Casi todos los barrios del municipio se vieron afectados por las intensas lluvias.