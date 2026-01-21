El céntimo verde por cada litro de gasolina entra en vigor

El Boletín Oficial de Las Palmas ha publicado la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Exacción sobre el Consumo de Combustibles de Automoción, conocida como el céntimo verde, tras finalizar el período de información pública sin alegaciones.

El tributo grava la gasolina y el gasóleo de automoción con dos tarifas: 0,02 euros por litro para financiar la red insular de carreteras y transporte terrestre, y 0,01 euros por litro, la denominada tarifa especial, destinada a políticas de prevención de incendios forestales, restauración de ecosistemas degradados y conservación del suelo.

Según recoge el texto, los ingresos obtenidos a través de la tarifa general se destinarán a la recuperación y conservación de la red insular de carreteras, así como a políticas de transporte terrestre. Por su parte, la recaudación procedente de la tarifa especial se empleará en financiar medidas de prevención de incendios forestales, restauración de ecosistemas degradados y conservación de suelos en Gran Canaria.

El impuesto se aplica a cada litro de gasolina y gasóleo vendido en las estaciones de servicio de la isla. Los titulares de estas instalaciones tendrán la consideración de contribuyentes, mientras que los empresarios que suministren el combustible actuarán como sustitutos del contribuyente. El impuesto se aplicará en el instante en que el combustible se entrega al consumidor.

El sistema de gestión será mediante autoliquidación trimestral, cuyo ingreso deberá realizarse a través del organismo autónomo Valora Gestión Tributaria, dentro del mes siguiente al trimestre liquidado. Además, los sujetos obligados deberán presentar una autoliquidación detallada de las entregas de combustible realizadas durante el periodo correspondiente.

La ordenanza atribuye al Cabildo de Gran Canaria las funciones de inspección, gestión y recaudación del tributo, así como la potestad sancionadora en caso de incumplimientos, de acuerdo con la Ley General Tributaria. Las reclamaciones económico-administrativas serán resueltas por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Aprobada en pleno

La modificación fue aprobada inicialmente NC, PSOE y Coalición Canaria, y con el voto en contra de PP y Vox en el Pleno insular el pasado 31 de octubre de 2025 y queda ahora ratificada automáticamente al no recibir objeciones desde su publicación provisional el 12 de noviembre. Sus críticos advirtieron del coste adicional para las familias y cuestionaron el destino de los fondos, mientras que los defensores resaltaron la necesidad de garantizar recursos estables para proteger los montes y el patrimonio forestal de la isla.

Desde su entrada en vigor, llenar un depósito medio de 60 litros implica un sobrecoste de 60 céntimos, destinados íntegramente a la financiación de las políticas ambientales y de prevención de incendios. Esta iniciativa se enmarca en el programa Gran Canaria Mosaico, que contempla más de 9 millones de euros hasta 2028 en actuaciones de gestión forestal, mantenimiento de repoblaciones, conservación de palmerales y Parques Rurales y pago a profesionales del ámbito forestal.