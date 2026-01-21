Festival Folklórico Agáldar 2026: Música y danza a beneficio de Pequeño Valiente

La Asociación Folklórica y Cultural Escuela Canaria de Baile Agáldar celebra el sábado 31 de enero a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Guaires, la cuarta edición de su Festival Folklórico Agáldar. Esta cita anual, que fusiona tradición, arte y solidaridad, destina de forma íntegra sus beneficios a la Fundación Pequeño Valiente, en reconocimiento a su labor con niños y niñas con cáncer y sus familias.

La Asociación ha querido dedicar esta edición «al coraje infantil» para rendir tributo a la fortaleza de quienes enfrentan la enfermedad desde la infancia. Este año, la organización decidió volcar todos sus esfuerzos en rendir un sentido homenaje y prestar apoyo directo a la Fundación Pequeño Valiente. En palabras de la organización, «cada año elegimos una causa que nos mueva por dentro. Este año, nuestro festival rinde tributo al coraje de Pequeño Valiente, transformando cada acorde de nuestra música y cada paso de nuestro baile en un abrazo de esperanza».

Celebración de la identidad canaria

La velada cuenta con la participación de la Banda Municipal de Música de Gáldar, el timplista Derque Martín, y el propio Cuerpo de Baile de la A.F.C. Escuela Canaria de Baile Agáldar. Cada actuación busca celebrar la identidad canaria y transmitir un mensaje de cercanía y solidaridad.

Como parte central de la iniciativa solidaria, se realizarán dos sorteos benéficos con dos premios cortesía de la empresa Fred Olsen Express, que consiste en billetes de barco para dos pasajeros y un coche en cualquier ruta interinsular directa. «Este es el aporte que la Asociación Agáldar brinda un año más a la ciudadanía para reafirmar que las raíces canarias sólo tienen sentido cuando se unen para ayudar», apuntan los organizadores. Con este espíritu, la organización hace un llamado a la comunidad para «convertir nuestra tradición en un motor de solidaridad, reafirmando que la gran familia de Gáldar es la fuerza que no deja a nadie atrás». El evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Gáldar y el Cabildo de Gran Canaria.