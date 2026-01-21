Detenido en Agüimes por incumplir una orden judicial de prohibición de tenencia de animales

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas ha culminado una actuación policial con la detención de un hombre en el municipio de Agüimes como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena relacionado con la tenencia de animales.

La intervención se produjo el 12 de enero, tras recibirse una alerta ciudadana que advertía de la presencia de un animal doméstico en el domicilio de una persona que, presuntamente, tenía prohibido por orden judicial poseer animales. Esta colaboración ciudadana fue determinante para iniciar las comprobaciones policiales.

Antecedentes por maltrato animal

Tras las primeras verificaciones, los agentes confirmaron que el investigado había sido condenado anteriormente por un delito de maltrato animal. La sentencia fue dictada por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Telde, que le impuso una pena de siete meses de prisión y una inhabilitación especial para la tenencia de animales durante dos años.

El SEPRONA intervino a un cachorro de apenas cuatro meses que convivía con el agresor

Según consta en la resolución judicial, la prohibición entró en vigor en junio de 2025 y debía mantenerse hasta junio de 2027, por lo que la medida seguía plenamente vigente en el momento de los hechos investigados.

Comprobación judicial y actuación del SEPRONA

La línea principal de la investigación se centró en la consulta de las bases de datos judiciales, lo que permitió a los agentes del SEPRONA confirmar que la orden de inhabilitación continuaba activa. Una vez acreditada esta circunstancia, los efectivos se desplazaron al domicilio del sospechoso para verificar la información recibida.

En el lugar, los agentes comprobaron que el hombre tenía en su poder un perro de corta edad, de aproximadamente tres o cuatro meses, lo que suponía un incumplimiento directo y flagrante de la condena judicial impuesta por el juzgado.

Incautación del animal y protección de su bienestar

Ante la evidencia del quebrantamiento, la Guardia Civil procedió a la detención inmediata del individuo. Asimismo, el animal fue incautado y trasladado a una asociación protectora de animales, donde quedó bajo cuidado especializado para garantizar su bienestar, acogida y futura adopción, alejándolo del entorno del agresor.

Esta actuación se enmarca dentro de las funciones del SEPRONA, unidad especializada en la protección del medio ambiente y de los animales, y en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal.

Diligencias judiciales

Las diligencias instruidas por el SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde, que será el encargado de continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de denunciar cualquier indicio de maltrato animal o incumplimiento de resoluciones judiciales, así como el valor de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos.

