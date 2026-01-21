Cómo visitar el Faro de Maspalomas sin salir de casa: nuevo tour virtual de alta resolución

Un tour virtual interactivo y una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual centrada en el calado tradicional se suman a los recursos tecnológicos del Centro Etnográfico Faro de Maspalomas. Ambas herramientas tienen como objetivo mejorar la difusión de contenidos, reforzar la accesibilidad y enriquecer la experiencia de quienes visitan el museo dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

Tour virtual con más de 110 panoramas en alta resolución

El tour virtual del Faro de Maspalomas, desarrollado por la empresa The 360 Planet Studio, permite realizar una visita completa al centro sin necesidad de desplazamiento físico. El proyecto, de alta complejidad técnica y museográfica, incluye más de 110 panoramas en alta resolución e integra textos, imágenes históricas, audios, vídeos y materiales didácticos en una navegación clara e intuitiva.

Según explicó Daniel Almeida, responsable del proyecto, el objetivo es «acercar digitalmente todos los recursos del centro, desde la historia del Faro y el funcionamiento de su luz hasta fotografías antiguas y contenidos audiovisuales, ampliando así el público y facilitando el acceso a investigadores, centros educativos y ciudadanía en general».

Realidad inmersiva para conocer el proceso del calado tradicional

Por su parte, la experiencia de realidad inmersiva en la sala del Textil, desarrollada por la empresa Orbisnauta, permite al visitante adentrarse, a través de vídeo 360º, en el proceso artesanal del calado tradicional. La propuesta sitúa a la persona usuaria dentro de casas-taller y espacios reales de trabajo de caladoras locales, combinando imágenes históricas con escenas actuales del oficio, especialmente en el municipio de Ingenio.

La experiencia incorpora testimonios directos de las protagonistas e incluye una mirada al futuro del calado a través de iniciativas como la pasarela Moda Calada, donde tradición y vanguardia dialogan. El responsable de Orbisnauta, Enrique Sánchez, explicó que «no se trata solo de ver fotos o vídeos, sino de entrar en el espacio y comprender cómo se hace, cuál es su evolución y cuál es su valor cultural y humano».

Rutas teatralizadas sobre la historia del Faro

La incorporación de estos dos nuevos recursos se suma a otras acciones desarrolladas recientemente en el Faro de Maspalomas, como la puesta en marcha de una ruta teatralizada sobre la historia del Faro, la elaboración de guías adaptadas para personas con discapacidad cognitiva, la celebración del Festival Noon de música clásica y folk, la presentación de publicaciones vinculadas a la historia de Maspalomas o la programación de actuaciones de villancicos canarios.

Acercar el patrimonio etnográfico de Gran Canaria a más personas

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó que «estos nuevos recursos demuestran que la innovación y la tradición no están reñidas. La tecnología nos permite contar mejor nuestras historias y acercar el patrimonio etnográfico de Gran Canaria a más personas, de una forma accesible, didáctica y emocionante». Subrayó además que se trata de «un instrumento valiosísimo para los centros educativos» y una herramienta clave para que tanto la ciudadanía como las personas que visitan la isla «conozcan nuestras señas de identidad y nuestra cultura».

La concejala de Artesanía del Ayuntamiento de Ingenio, Catalina Sánchez, a petición de los cuales se puso en marcha esta iniciativa, puso en valor que este tipo de recursos «contribuyen a visibilizar el trabajo de generaciones de artesanas y artesanos y a reforzar el vínculo entre la artesanía, el territorio y la identidad cultural de nuestros municipios».