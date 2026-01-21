El Festival Altos de Gáldar vuelve a las medíanías con una edición 2026 llena de música, tradición y reencuentro

El Festival Altos de Gáldar regresa en 2026 con una programación que recorrerá durante las próximas semanas los pagos rurales de Saucillo, Fagajesto, Caideros y Juncalillo. Organizado por la Concejalía de Medianías, que dirige Carlos Ruiz Moreno, y con la colaboración de las Concejalías de Desarrollo Socioeconómico y Turismo, tuteladas por Tine Martín y Ulises Miranda, respectivamente, el festival continúa con su vocación de revitalizar los espacios rurales más alejados del casco urbano, del 23 de enero al 1 de febrero.

La edición 2026 propone cuatro jornadas musicales que destacan por su diversidad, calidad artística e identidad local. El ciclo arrancará el viernes 23 de enero a las 19:00 horas en la Carpa Municipal de Caideros con 'Generaciones que riman', un encuentro intergeneracional que reunirá a las escuelas rurales de Hoya Pineda, Saucillo y Caideros junto a la Generación del 21, la Escuela Verseadora y reconocidos versadores como Clotilde Cruz Peña, Ana Marys Gil y Yeray Rodríguez.

Al día siguiente, el sábado 24, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Juncalillo, acogerá un concierto íntimo de Domingo Rodríguez "El Colorao", acompañado por Juan Carlos Pérez a la guitarra y la voz de Julia Rodríguez.

El sábado 31 de enero, desde las 19:00 horas en la Asociación de Vecinos Cruz del Poleo de Saucillo, actuarán los cantadores Thania Gil y José María Dávila, junto a los músicos Misael Jordan y Jorge Granados, en un homenaje a la tradición oral y musical de la zona.

El festival concluirá el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas en la Asociación de Vecinos de Fagajesto, con el Yone Rodríguez Trío, que cerrará esta edición con una propuesta fresca y arraigada a la cultura local.

"Este festival es música, es memoria, reencuentro y esperanza", afirmó Carlos Ruiz Moreno, concejal de Medianías. "Desde su nacimiento, Altos de Gáldar ha sido un puente entre generaciones y territorios. Hoy, más que nunca, queremos que la cultura sea motor de recuperación y orgullo para nuestras medianías", agregó.

La iniciativa nació en 2020 con la finalidad de revitalizar los barrios afectados por el incendio forestal de agosto de 2019, inmersa en el programa 'La Cumbre Vive' del Cabildo de Gran Canaria. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Gáldar lo organiza y financia en solitario, en coherencia con su compromiso de la descentralización cultural y el turismo sostenible, mostrando la riqueza natural, histórica y humana de la zona.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.