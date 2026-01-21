Gáldar
Gáldar compra una parcela para el nuevo acceso de La Montaña con la Bajada de Las Guayarminas
El Ayuntamiento negoció su adquisición con los 75 herederos del empresario 'Dominguito' Pérez, para construir ahora un vial con rotonda
El Ayuntamiento de Gáldar compra una parcela situada frente a la estación de guaguas, que permitirá habilitar una nueva conexión viaria con el barrio de La Montaña desde la entrada al casco. La obra prevé una rotonda de 26 metros de diámetro y dos carriles entre la gasolinera situada junto al centro de salud y el Parque Urbano en obras, con una inversión de 800.000 euros.
El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, manifestó durante una visita que la adquisición de la parcela ha supuesto un complejo proceso de negociación con 75 herederos del empresario galdense 'Dominguito' Pérez, quien dejó repartida la propiedad en 23 escrituras distintas, "lo que ha convertido este trámite en uno de los más intrincados acometidos por el Ayuntamiento en materia de urbanismo", señaló.
Aparcamiento provisional
Hasta el comienzo de la ejecución de la segunda fase, el solar adquirido permanecerá abierto al público como aparcamiento provisional, por lo que se han retirado las cadenas que hasta ahora impedían su uso. Esta medida permitirá optimizar los espacios disponibles mientras se avanza en la transformación urbana.
El nuevo vial, proyectado en paralelo a la construcción del Parque Urbano en el estanque de la calle Delgado 43, financiado con fondos propios del Ayuntamiento, forma parte de una modificación menor del Plan General de Ordenación de Gáldar, que se está tramitando con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida en el casco urbano. Con esta infraestructura, los vecinos de La Montaña podrán acceder y salir del barrio sin necesidad de atravesar el centro histórico, descongestionando significativamente el tráfico en zonas de alta densidad peatonal y vehicular.
El proyecto recupera para el uso público un espacio en desuso, preservando al mismo tiempo su valor etnográfico y patrimonial, en línea con la política de desarrollo sostenible y respetuosa con la identidad local que impulsa el Ayuntamiento de Gáldar.
